Ostern 2025 am Gardasee: Lohnt sich das?

Taube statt Hase, Picknick mit Freunden statt Spaziergang an Ostermontag – und noch einiges mehr an Unterschieden gibt es am höchsten Fest der Christen in Italien im Vergleich zu unseren Traditionen. Insbesondere am Sehnsuchtsort der Deutschen ist an Ostern kein Vorbeikommen: Frühling und Ostern am Gardasee sind eine scheinbare gute Kombination, schließlich gibt es Feste, Märkte und Bräuche in dieser Jahreszeit an vielen Stellen rund um das beliebte Gewässer: Docht lohnt sich Ostern 2025 am Gardasee?

Ist an Ostern viel los am Gardasee?

Vielleicht schon zu Ostern ist die Strada della Forra wieder für den Verkehr freigegeben. Die Panoramastrecke vom Gardaseeufer bei Porto startend, bahnt sich ihren Weg zu einem sehenswerten Ausblick und diente bereits als Filmkulisse. Wenn sie wieder benutzt werden darf, wird wieder einiges los sein.

An Ostern ist auch rund um den Gardasee viel los. Das zeigt allein die Auswahl an Märkten, Veranstaltungen und Aktivitäten. Doch auch das Wetter trägt einen entscheidenden Teil dazu bei.

Wie warm ist es Ostern am Gardasee?

Noch bevor man den ersten Bissen in die Ostertaube aus Hefeteig macht, lohnt sich der Blick in den Wetterbericht. Auch wenn das traditionelle Gebäck, das in Italien sozusagen dem Osterhasen den Rang abläuft, auch bei schlechtem Wetter schmeckt, stehen die Chancen auf schöne Ostern am Gardasee gut. Bis zu 18 Grad kann es warm werden – dennoch ist der Griff zur Jacke nicht verkehrt: Die Tiefstwerte liegen nach wie vor im einstelligen Bereich.

Egal, ob man den Frühling am Gardasee im Ferienhaus oder Hotel verbringt: Die frisch dekorierten Blumenkästen an und in den Straßen, die Restaurants, Eisdielen und Cafés, die wieder freudig draußen bestuhlen, und das geschäftige Treiben in den Gassen laden dazu ein, den Gardasee zu erkunden. Geboten ist insbesondere an Ostern am Gardasee einiges. Wer es dagegen ruhiger mag, wird in kleineren Orten in der Nähe fündig.

Übrigens: Mit rund 14 Grad ist der Gardasee noch recht frisch im April. Baden dürfte sich daher allen voran für Hartgesottene anbieten.

Gardasee: Was macht man an Ostern?

Nicht nur im Sommer lockt der Gardasee mit vielen Aktivitäten, bereits im Frühling ist viel los. Schließlich schütteln die Menschen vor Ort zeitgleich mit Ostern die letzten Altlasten des Winters ab. Mit frischen Kräften geht es der Hochsaison entgegen. Hoch im Kurs stehen neben Familienausflügen ins Umland, erste Wandertouren, der Besuch einer der zahlreichen Veranstaltungen von der Gartenausstellung über das Zitronenfest bis zum Gourmetspaziergang und Events, die ganz im Zeichen von Ostern stehen. Nachfolgend eine kleine Auswahl:

Das Osterkonzert des Corpo Bandistico di Malcesine findet in direkter Ufernähe im Osten des Sees, in Malcesine statt. Auf dem sehenswerten Palazzo dei Capitani gibt es am Ostersonntag ab 21 Uhr italienische Blasmusik. Der Eintritt ist frei.

Auf der Ostseite wiederum putzt sich insbesondere der beliebte Fischerort Bardolino heraus: Von 18. bis 21. April gibt es dann besonders viele Blumen, Marktstände und Ausstellungen sowohl in den Gässchen des Ortes als auch direkt am Seeufer. Das Motto: „Pasqua di Bardolino“, zu Deutsch: Ostern in Bardolino.

Betont christlich wird es bei der Karfreitags-Prozession in Brenzone sul Garda . Mit über 100 Komparsen wird an 14 Stationen im lebendigen „Via Crucis“ das Leiden und Sterben Jesu nachgezeichnet. Laut den Organisatoren werden Jahr um Jahr mehr als tausend Gäste erwartet.

An Ostermontag geht es bei gutem Wetter, so berichten unter anderem gardasee.de und italien.de, raus mit Freunden zu einem Picknick.

Übrigens: Mit ein paar Geheimtipps wird der Aufenthalt am Gardasee mitunter noch schöner.