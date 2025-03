Sorge am Gardasee: Wasserstand steigt nach Rekordwert weiter an - Wind könnte zum Problem werden

Den Gardasee kennen viele als sommerliches Urlaubsparadies mit pitoresken italienischen Orten und wunderschöner Berglandschaft. Aktuell kann man allerdings eher mit Niederschlägen rechnen, und zwar so starken, dass der Pegel des Sees ungewöhnlich hoch ansteigt. Dieses Phänomen beobachten Klimaforscher in den letzten Jahren häufiger: Besonders starke Regenfälle führen zu Überflutungen an vielen Orten in Europa. Durch die globale Erwärmung verdunstet mehr Wasser, das dann in extremen Regenfällen wieder herunter kommt, schreibt zum Beispiel das Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Wie hoch der Wasserstand aktuell am Gardasee ist und ob dadurch Gefahren drohen, erfahren Sie hier.

Wie hoch ist der aktuelle Wasserstand am Gardasee?

Der aktuelle Pegelstand beträgt Ende März 2025 genau 143 Centimeter. An einer Grafik auf gardasee.de kann man bereits erkennen, dass der Pegelstand 2025 im Vergleich zu Jahren wie 2007, 2012 und 2017 deutlich erhöht ist. Der durchschnittliche Wasserstand im März beträgt zwischen 99,4 und 107,7 Centimeter, schreibt das Enti Regolatori dei Grandi Laghi, die Aufsichtsbehörde großer Seen in Italien. Im italienischen Nachrichtenportal Alto Adige sagte der Chef der Garda-Gemeinschaft „Comunitá del Garda“ Pierlucio Ceresa, dass man Stände von bis zu 145 Centimeter erwartet habe, aber ein Bauvorhaben an einer Schleuse den Abfluss behindere.

Ist der aktuelle Wasserstand vom Gardasee gefährlich?

Nach intensiven Dürren in den vergangenen Jahren und einem Wasser-Tiefststand 2023 klingt viel Niederschlag und ein höherer Pegel am Gardasee nach einer guten Nachricht. Allerdings bräuchte man für die Wassermengen einen stärkeren Ablauf, so Alto Adige. Vor allem könne es in der nächsten Zeit Schwierigkeiten am Gardasee geben, sollte es windig werden. Ceresa von „Comunitá del Garda“ sagte im Artikel: „Kritisch wäre es auch, wenn in den kommenden Tagen starker Wind aufkommt, der Wellen auf dem See verursachen könnte.“

Zunehmende Dürren und zunehmende Niederschläge durch den Klimawandel klingen vielleicht so, als würden sich die beiden Phänomene in der Konsequenz gegenseitig ausgleichen. Laut Klimaforschenden ist das allerdings ein Irrglaube. Die Europäische Kommission schreibt: Durch Dürren trockenen Böden aus und werden dadurch wasserabweisend. Wenn dann starke Niederschläge kommen, kann das Wasser nicht versickern und es kommt zu einem erhöhten Flutrisiko. Ein weiteres Problem ist das Veröden natürlicher Gewässer, wie seit Jahrhunderten betrieben wird. Dadurch gibt es kaum Orte, wo die Wassermassen hinfließen können.

