Traumstraße am Gardasee: Ist das "achte Weltwunder" ab Ostern wieder befahrbar?

Aufatmen am Gardasee? Eine der schönsten Strecken, die Panormastrecke Strada della Forra (SP38) könnte möglicherweise bereits zu Ostern wieder für Fahrzeuge freigegeben werden. Experten haben die Strecke während der monatelangen Sperrung überwacht und keine kritischen Erdbewegungen festgestellt, wie suedtirolnews.it berichtet. Auf der Straße, die schon als Filmkulisse diente, könnten also bald wieder Autos rollen. Scheitern könnte die Wiedereröffnung allerdings noch an einer Sache.

Übrigens: Wer einen Tagestrip vom Gardasee nach Südtirol machen will, hat eine große Auswahl an Orten, zwischen denen er wählen kann. Der Brenner muss nicht immer sein – und kann bei Baustellen auch zu längeren Verzögerungen führen, seit Januar 2025 wird die Autobahn saniert.

Gardasee: Diese Traumstraße ist immer noch in Gefahr

Winston Churchill soll die Straße sogar schon als „achtes Weltwunder“ bezeichnet haben, wie bresciatourism.it weiß. Vom Gardaseeufer bei Porto führen enge Kurven in die Höhe. Die unter Motorradfahrern beliebte Strecke schlängelt sich an der Schlucht des Flusses Brasa entlang, dessen Wasser sich über Jahrtausende in die Schlucht gegraben hat. Von 65 Höhenmetern führt die Strada della Forra steil auf 423 Höhenmeter in das Dorf Pieve di Tremosine. An einigen Stellen wird die Strada della Forra sogar zur Einbahnstraße, weil sie an einigen Stellen so eng ist. Dort regelt laut gardasee.de eine Ampel den Verkehr. Für die Filmreihe von James Bond war die Strecke sogar schon Kulisse, bei „Ein Quantum Trost“.

Wie suedtirolnews.it berichtet, galt ein 70 Kubikmeter großer Felsvorsprung als potenzielle Gefahr, da dieser in die Fahrbahn reinragt. Vertreter der Provinz Brescia und der Gemeinden sowie Experten legten eine Art Vorgehensplan fest, der in den nächsten Wochen finalisiert werden soll. Zunächst soll es eine geplante Sprengung des gewaltigen Felsvorsprungs geben. Dann soll die Felswand stabilisiert und der Tunnel verstärkt werden.

Der Bürgermeister von Tremosine, Battista Girardi, unterstreicht die Bedeutung der Straße für das gesamte Gebiet gegenüber suedtirolnews.it: „Unser Ziel ist es, die Straße bis Ostern wieder zu öffnen. Die Sperrung hat gravierende wirtschaftliche Auswirkungen, besonders mit Blick auf die bevorstehende Tourismussaison.“ Wenn der Plan gelingt, könnten zur Osterzeit wieder Autos und Motorräder über die Strada della Forra rollen. Nicht nur für Touristen, auch für die Einwohner würde eine große Last abfallen.

Übrigens: Am Gardasee wohnen einige Prominente, haben dort ein Feriendomizil, oder urlauben ganz in der Nähe davon , wie etwa auch Brad Pitt und George Clooney. Selbst einen riesen Freizeitpark bietet der Gardasee im Gardaland.