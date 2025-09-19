ESVK: Auftakt in der Oberpfalz

Nach Wochen der Vorbereitung startet der ESV Kaufbeuren am Freitag in die neue DEL2-Saison. Am ersten Wochenende warten auf die Joker machbare Gegner auf Augenhöhe.

Crimmitschau und Weiden haben kein gutes Standing

Zahlreiche Experten sehen in ihren Tipprunden der Hauptrunde 2025/26 sowohl die Blue Devils Weiden als auch die Eispiraten Crimmitschau eher hinter Kaufbeuren in der Tabelle der DEL2.

Patrick Reimer kündigt anderes Spiel an

Die Joker reisen am Freitag zunächst nach Weiden, spielen dort ab 20 Uhr ihr Auftaktmatch. Am vergangenen Sonntag, beim letzten Testspiel vor der Saison, besiegte Kaufbeuren eine dezimierte Devils-Mannschaft mit 4:1. „Es war nicht ganz ideal, im letzten Testspiel auf den Auftaktgegner der Saison zu treffen“, erklärt ESVK-Sportleiter Patrick Reimer dazu – und fügt an: „Wir werden am Freitag ein anderes Spiel erleben – nicht nur von Weidener Seite, sondern auch von unserer.“

Die nächsten Gegner Blue Devils Weiden am Freitag ab 20 Uhr in der Hans-Schröpf-Arena in Weiden. Spieler im Fokus: Tyler Ward: 57 Punkte in 51 Spielen gelangen dem Kanadier in der Hauptrunde 24/25, auch in den Playoffs punktete er danach zuverlässig. Ward ist auch in dieser Saison wieder offensive Schlüsselfigur beim Team aus Weiden. In der Vorbereitung knipste er bis dato dreimal. Eispiraten Crimmitschau am Sonntag ab 17 Uhr in der Energie Schwaben Arena. Spieler im Fokus: Corey Mackin: Der 30-jährige Amerikaner überzeugte schon gegen Ende der Hauptrunde 24/25, kam in 14 Einsätzen auf 14 Scorerpunkte, in den Playdowns gingen neun Punkte in sieben Spielen auf sein Konto. Jetzt ist er in guter Frühform: In vier Tests gelangen ihm sieben Scorerpunkte.

Weiden tritt nun komplett an

Anzunehmen ist, dass einige der Akteure, die am Sonntag von Weiden noch geschont wurden, zum Punktspielauftakt in den Blue Devils-Kader zurückkehren werden. Wieder im ESVK-Dress auflaufen wird nach überstandener Verletzung zudem wohl Verteidiger John Rogl, dann wären die Joker in der Tat komplett.

Ist Crimmitschau ein Underdog?

Die Eispiraten aus Crimmitschau, die sich am Sonntag ab 17 Uhr in Kaufbeuren vorstellen, hatten einen schwierigen Sommer – teils drohte sogar der Nicht-Erhalt der Lizenz. Mit offenbar nun kleinerem Mannschaftsbudget sind die Eispiraten Underdog der DEL2. Aber den letzten Test gegen Oberligist Icefighters Leipzig hat Crimmitschau mit 3:1 gewonnen. Die Kaufbeurer Fans sollen zum ersten Heimspiel alle in Rot kommen.