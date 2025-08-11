Kreisliga: Nur der BSK startet optimal

Am ersten Spieltag der Kreisliga Allgäu Süd hatte die Sonne am Ende nur den BSK Neugablonz so richtig erwärmt.

FC Blonhofen verliert bei starker Reserve

Der FC Blonhofen zeigte bei seiner Rückkehr in die Kreisliga eine engagierte Leistung. Zu Beginn der Partie war der FCB die überlegene Mannschaft und erzielte kurz vor der Pause die Führung. Die war allerdings nur von kurzer Dauer – die Heimelf aus Kottern schlug postwendend zurück. In der zweiten Halbzeit drückten die Hausherren auf die Führung und bekamen kurz vor Schluss einen Foulelfmeter zugesprochen, den der TSV zur Führung nutzte. Das 3:1 fiel nach einem Eckball und bedeutete den Schlusspunkt der Partie. Trotz der Niederlage gegen einen starken Gegner kann Coach Zimmermann auf die Leistung seiner Mannschaft aufbauen.

SV Mauerstetten zeigt sich schon wieder launisch

Enttäuschender Saisonstart für den SV Mauerstetten. Beim Heimauftakt gegen die neu formierte SG Oberstaufen/Stiefenhofen erkämpfte sich der SVM nach zweimaligem Rückstand zwar ein 2:2-Remis, SVM-Trainer Uwe Zenkner war dennoch unzufrieden. „Solche Heimspiele müssen wir gewinnen, aber wir haben heute zu viele Tugenden vermissen lassen, die es dafür braucht“, bilanzierte er nach der Partie. Auch wenn sein Team Moral gezeigt hat und zweimal ausgleichen konnte, war er angesichts des mangelnden Engagements im Abschlusstraining sichtlich angefressen. Am Mittwoch geht es für den SVM im Kreispokal weiter, der laut Zenkner auch einige Körner gekostet hat, weswegen er auf der ein oder anderen Positionen rotieren will.

BSK tritt dominant auf dem Platz auf

Das nennt man einen Auftakt nach Maß. In der Kreisliga hat der BSK Olympia Neugablonz die Heimpremiere gegen den TSV Obergünzburg am Ende deutlich mit 4:1 gewonnen. In der Hitzeschlacht stand es zur Pause allerdings nur 1:0 für die Hausherren. „Wir waren in der ersten Halbzeit klar überlegen“, resümiert Cheftrainer Dennis Starowoit. Eine kleine Schwächephase des BSK nutzten die Günztaler aus, wobei Andreas Hanslick den Ausgleich erzielt hatte (60.). Doch die Heimelf gab das Match nicht aus der Hand, konnte sechs Minuten später durch Denis Hoxhaj wieder die Führung erzielen. „Dass wir mit einem Sieg gestartet sind, ist extrem wichtig“, betont Starowoit. „Entscheidend für die drei Punkte war unser dominantes Auftreten auf dem Platz.“ Für Benjamin Maier war es ein verdienter Auftakterfolg: „Gerade in Unterzahl war es nicht einfach, aber wir standen gut, und haben die Konter super vollendet.“ Der 35-Jährige und Denis Hoxhaj machten in der Schlussphase den Deckel darauf. Co-Trainer Eugen Erhart freut sich über die drei Punkte, macht aber deutlich: „Wir bleiben weiterhin hungrig.“