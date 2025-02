Über 150 Blaulichthelden geehrt: Stadt Kaufbeuren dankt Einsatzkräften

Kürzlich war der traditionelle Blaulichtempfang der Stadt Kaufbeuren. Mehr als 150 Mitglieder der Rettungs- und Blaulichtorganisationen, die für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sorgen, kamen in der „Kantine frisch und fair“ im Innova Hightechpark zusammen.

Zu den Rettungs- und Blaulichtorganisationen zählen laut einer Mitteilung der Wertachstadt die Polizeiinspektion, die Kriminalpolizei, die freiwillige Feuerwehr, das Bayerische Rote Kreuz, die Johanniter-Unfall-Hilfe, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, die Wasserwachten aus Kaufbeuren und Neugablonz, die Bergwacht, das Technische Hilfswerk, die Notarztgruppe, das Kreisverbindungskommando zivil-militärische Zusammenarbeit und der Krisen-Interventions-Dienst.

„Sie sind die Ersten, die in Notfällen zur Stelle sind und riskieren oft Ihr eigenes Wohl, um anderen zu helfen.“ Stefan Bosse, Kaufbeurer Oberbürgermeister

Oberbürgermeister Stefan Bosse empfing alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und bedankte sich für den unermüdlichen und teils ehrenamtlichen Einsatz. „Heute können wir uns in einer lockeren Atmosphäre austauschen und gleichzeitig Ihre wertvolle Arbeit, die Sie Tag für Tag leisten, würdigen. Sie sind die Ersten, die in Notfällen zur Stelle sind und riskieren oft Ihr eigenes Wohl, um anderen zu helfen“, sagte Bosse. „Dafür möchte ich Ihnen meinen Dank und meine höchste Anerkennung aussprechen.“

Einblick in weltweit einzigartige Technologien

Anschließend gab Kevin Kärst von der „Kantine frisch und fair“ einen Einblick in die Inklusions GmbH und es wurde gemeinsam gegessen, so die Mitteilung weiter. Weiterhin hatten die Gäste die Gelegenheit, zwei moderne Unternehmen im Innovapark Kaufbeuren kennenzulernen: Polymaterials und Intertek. Den Auftakt bildete der Besuch bei Polymaterials. Das Unternehmen arbeite mit weltweit einzigartigen Technologien im Bereich der Auftragsentwicklung innovativer Materialien. Geschäftsführer Dr. Jürgen Stebani führte durch die Labore und erläuterte die neuesten Entwicklungen.

Parallel stand das europäische Kompetenzzentrum für Elektromobilitätsprüfungen von Intertek auf dem Programm. Als größter Mieter des Innovaparks sei Intertek Teil eines globalen Netzwerks mit 1000 Standorten in 100 Ländern und rund 44.000 Beschäftigten. Das Unternehmen testet am Standort Kaufbeuren unter anderem Komponenten zum Einsatz in Autos, Lkws und Zügen – neben Shanghai und Detroit gehöre die Stadt damit zu den weltweit führenden Standorten in diesem Bereich. Standortleiter Thomas Carl und sein Team informierten die Besucherinnen und Besucher über moderne Prüfverfahren und technologische Neuheiten, so die Mitteilung abschließend. Der Besuch habe die Bedeutung des Innovaparks als Standort für zukunftsweisende Technologien verdeutlicht und die Innovationskraft der Region Kaufbeuren unterstrich.