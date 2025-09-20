Bezirksliga: Ein breiter Kader verleiht Flügel

Der SVO Germaringen steht in der Tabelle gut da, hat aber seit drei Spielen nicht mehr gewonnen. Das soll sich zu Hause gegen den Landesligaabsteiger ändern. Auch die SpVgg Kaufbeuren will punkten – im Derby beim FC Thalhofen.

Germaringen setzt auf Heimstärke

Wieder seine Heimstärke unter Beweis stellen muss der SVO Germaringen in der Bezirksliga Süd. Die Möglichkeit dazu hat der SVO am kommenden Sonntag ab 14 Uhr. Gast im Sportpark ist der TV Erkheim, der aus der Landesliga abgestiegen ist. Der TVE scheint sich nach einem holperigen Start gefunden zu haben und punktete in den letzten Begegnungen konstant. Stürmer Manuel Merk steht mit sieben Treffern oben in der Torschützenliste der Liga. „Der TV Erkheim ist offensiv sehr stark besetzt und hat Spieler in seinen Reihen, die ein Match alleine entscheiden können. Trotz der Niederlage im Spiel gegen Wörishofen bin ich mit meiner Mannschaft zufrieden. Ich denke, wir sind auf Augenhöhe mit unserem kommenden Gegner, aber es wird eine harte Nuss werden“, sagt SVO-Trainer Thomas Prestele in der Vorschau auf das Spiel am Sonntag. Für das Team aus Germaringen gibt es die Möglichkeiten, den vierten Heimsieg zu Hause einzufahren.

Kaufbeuren setzt auf Kaderbreite

Mit dem bisherigen Verlauf der Saison sind die Verantwortlichen bei der SpVgg Kaufbeuren zufrieden. Nach zehn Spielen stehen 15 Punkte zu Buche. In der Tabelle rangiert Kaufbeuren auf dem 8. Platz. Am Samstag steht nun das Derby ab 15.30 Uhr beim Tabellennachbarn aus Thalhofen auf dem Programm. Dabei kann Trainer Manuel Günes aus dem Vollen schöpfen. Nach ihren Rotsperren sind Dominik Hiltwein und Maxi Nieberle wieder einsatzbereit. Auch Keeper Emre Sahin steht wieder zur Verfügung. Der breite Kader war schon im ersten Drittel der Saison der große Pluspunkt bei der SVK. Während andere Teams nach Auswechslungen an Qualität eingebüßt haben, ging diese der SVK definitiv nicht ab. Die vielen Tore und Scorerpunkte der Einwechseljoker sind ein deutlicher Beleg dafür. Einen Punkt will Kaufbeuren mindestens aus Thalhofen entführen.