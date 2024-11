Alarm im Baumarkt: Feuerwehr Kaufbeuren rückt am Dienstag zweimal aus

Fast zeitgleich musste die Feuerwehr Kaufbeuren am späten Dienstagnachmittag zwei Einsätze bewältigen. Noch während viele der freiwilligen Löschkräfte bei einem Brand in der Marktoberdorfer Straße in Oberbeuren gebunden waren, löste erneut die Alarmierung aus.

Brandmelder in Baumarkt löst aus

Diesmal wurde die Feuerwehr Kaufbeuren zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Baumarkt in der Sudetenstraße in Kaufbeuren-Neugablonz gerufen. Es wurden zusätzliche Einsatzkräfte aus Neugablonz mit alarmiert.

Wie sich vor Ort herausstellte, hatte der automatische Melder in der Sprinklerzentrale angeschlagen. Die Ursache war ein Druckabfall im Bereich der Sprinklerglocke.

Feuerwehr vermutet Defekt als Ursache

Die Feuerwehr vermutet einen Defekt des Überdruckventils an der Sprinklerglocke, heißt es im Einsatzbericht. Der Betreiber hat die Sprinklerglocke und den Druckwächter mechanisch deaktiviert. Die Brandmeldeanlage wurde danach zurückgestellt und der Einsatz war nach einer Stunde und 19 Minuten beendet.