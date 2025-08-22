Icon Menü
Feuerwehr rettet Tiere aus verrauchter Wohnung – Gasofen sorgt für Alarm in Kaufbeuren

Feuerwehreinsatz in Kaufbeuren

Feuerwehr rettet Haustiere aus verrauchter Wohnung

Die Kaufbeurer Feuerwehr wurde am Donnerstagabend (21.8.2025) zu einer verrauchten Wohnung gerufen. Für drei Haustiere kam die Hilfe gerade rechtzeitig.
    Die Feuerwehr rettete einen Vogel und zwei Hasen aus einer verrauchten Wohnung in der Kaufbeurer Frauenschuhstraße.
    Die Feuerwehr rettete einen Vogel und zwei Hasen aus einer verrauchten Wohnung in der Kaufbeurer Frauenschuhstraße. Foto: Feuerwehr Kaufbeuren

    Dichter Rauch in einem Mehrfamilienhaus hat die Anwohner am Donnerstagabend (21.8.2025) in der Kaufbeurer Frauenschuhstraße aufgeschreckt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst rückte die Feuerwehr Kaufbeuren mit zwei Dutzend Einsatzkräften an.

    Einsatzkräfte kontrollierten eine verrauchte Wohnung in Kaufbeuren am Donnerstagabend mit schwerer Atemschutzausrüstung.
    Einsatzkräfte kontrollierten eine verrauchte Wohnung in Kaufbeuren am Donnerstagabend mit schwerer Atemschutzausrüstung. Foto: Feuerwehr Kaufbeuren

    Die unverletzten Bewohner konnten noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte die Wohnung verlassen. Der Rettungsdienst untersuchte sie vorsorglich.

    Feuerwehr holt Haustiere aus verrauchter Wohnung in Kaufbeuren

    Nachdem sichergestellt war, dass keine Bewohner mehr im Haus waren, kontrollierten die Feuerwehrkräfte die betroffene Wohnung im ersten Obergeschoss mit schwerer Atemschutzausrüstung, um die Ursache für den Rauch zu finden. Zudem retteten die Ehrenamtlichen drei Haustiere - einen Vogel und zwei Hasen. Die Tiere sind wohlauf.

    Gasofen könnte Ursache für Verpuffung in Kaufbeuren sein

    Wie sich herausstellte, war die Ursache für den Rauch vermutlich eine Verpuffung durch einen Gasofen, wie die Feuerwehr berichtet. Die Einsatzkräfte belüfteten die Wohnung schließlich. Danach konnten die Bewohner ins Haus zurückkehren.

