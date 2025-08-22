Feuerwehr rettet Haustiere aus verrauchter Wohnung

Dichter Rauch in einem Mehrfamilienhaus hat die Anwohner am Donnerstagabend (21.8.2025) in der Kaufbeurer Frauenschuhstraße aufgeschreckt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst rückte die Feuerwehr Kaufbeuren mit zwei Dutzend Einsatzkräften an.

Icon vergrößern Einsatzkräfte kontrollierten eine verrauchte Wohnung in Kaufbeuren am Donnerstagabend mit schwerer Atemschutzausrüstung. Foto: Feuerwehr Kaufbeuren Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Einsatzkräfte kontrollierten eine verrauchte Wohnung in Kaufbeuren am Donnerstagabend mit schwerer Atemschutzausrüstung. Foto: Feuerwehr Kaufbeuren

Die unverletzten Bewohner konnten noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte die Wohnung verlassen. Der Rettungsdienst untersuchte sie vorsorglich.

Feuerwehr holt Haustiere aus verrauchter Wohnung in Kaufbeuren

Nachdem sichergestellt war, dass keine Bewohner mehr im Haus waren, kontrollierten die Feuerwehrkräfte die betroffene Wohnung im ersten Obergeschoss mit schwerer Atemschutzausrüstung, um die Ursache für den Rauch zu finden. Zudem retteten die Ehrenamtlichen drei Haustiere - einen Vogel und zwei Hasen. Die Tiere sind wohlauf.

Gasofen könnte Ursache für Verpuffung in Kaufbeuren sein

Wie sich herausstellte, war die Ursache für den Rauch vermutlich eine Verpuffung durch einen Gasofen, wie die Feuerwehr berichtet. Die Einsatzkräfte belüfteten die Wohnung schließlich. Danach konnten die Bewohner ins Haus zurückkehren.