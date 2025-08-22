Feuerwehr rettet Haustiere aus verrauchter Wohnung

Dichter Rauch in einem Mehrfamilienhaus hat die Anwohner am Donnerstagabend (21.8.2025) in der Kaufbeurer Frauenschuhstraße aufgeschreckt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst rückte die Feuerwehr Kaufbeuren mit zwei Dutzend Einsatzkräften an.
Die unverletzten Bewohner konnten noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte die Wohnung verlassen. Der Rettungsdienst untersuchte sie vorsorglich.
Feuerwehr holt Haustiere aus verrauchter Wohnung in Kaufbeuren
Nachdem sichergestellt war, dass keine Bewohner mehr im Haus waren, kontrollierten die Feuerwehrkräfte die betroffene Wohnung im ersten Obergeschoss mit schwerer Atemschutzausrüstung, um die Ursache für den Rauch zu finden. Zudem retteten die Ehrenamtlichen drei Haustiere - einen Vogel und zwei Hasen. Die Tiere sind wohlauf.
Gasofen könnte Ursache für Verpuffung in Kaufbeuren sein
Wie sich herausstellte, war die Ursache für den Rauch vermutlich eine Verpuffung durch einen Gasofen, wie die Feuerwehr berichtet. Die Einsatzkräfte belüfteten die Wohnung schließlich. Danach konnten die Bewohner ins Haus zurückkehren.
