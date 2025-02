Futsal: Allgäuer wohl aus dem Titelrennen

Niederlage für Futsal Allgäu: Die Dribbelkünstler verloren beim abstiegsgefährdeten TSV Neuried mit 2:5. Nicht nur, dass das Team von Spielertrainer Erduan Topallaj um Platz zwei wieder zittern muss, die Allgäuer haben mittlerweile auch bereits neun Punkte Rückstand auf Ligaprimus Balkan Boys Pfarrkirchen – bei noch drei ausstehenden Pflichtspielen.

Titeltraum der Allgäuer wohl ausgeträumt

Aussprechen will es bei Futsal Allgäu offiziell noch keiner: Doch die Meisterschaft dürfte nach der nicht zu erwartenden Niederlage futsch sein. Enttäuschte Gesichter gab jedenfalls bei den Spielern. „Es war ein gebrauchter Tag“, bringen es die beiden Vorstände Tom Neitzel und Marco Steiner auf den Punkt. Dass in der Neurieder Sporthalle weder die laufende Spielzeit sowie die Foulspiele angezeigt werden, kam noch erschwerend hinzu. Mit der Hand musste das gesamte Match gestoppt werden. Nicht nur das wurmte Spieler, Trainer und Funktionäre von Futsal Allgäu.

Drei Ursachen für die Niederlage

Auch der gegnerische Schlussmann, Antonio Rodolfo dos Santos, spuckte dem Tabellenzweiten mit seinen Paraden immer wieder in die Suppe. „Er ist über sich hinausgewachsen“, sagt Coach Topallaj, der über das gesamte Match gefühlt 30 Torchancen seiner Mannschaft gezählt hat. „Wir haben dabei mindestens achtmal das Aluminium getroffen. Wir waren vor dem Tor einfach zu unglücklich“, resümiert er geknickt. Unterdessen schoss Neurieds Denys Karmazyn sein Team im Alleingang zum Sieg. Alle Treffer erzielte der 30-jährige Ukrainer.

Futsal Allgäu teilweise schläfrig

Der Spielverlauf ist schnell erzählt: Zur Pause lag Futsal Allgäu mit 0:2 zurück, musste nach Wiederanpfiff weitere drei Treffer hinnehmen. Die Gäste aus dem Ostallgäu konnten das Ergebnis durch Tore von Mathias Franke (36.) und Lukas Greif (39.) nur korrigieren. Für Erduan Topallaj hat die Mannschaft etwas zu schläfrig agiert. „Uns fehlte im Gegensatz zum vergangenen Duell gegen 1860 München Einsatz und das Kämpferherz“, bringt es der Coach auf den Punkt. „Leider hatten die Jungs das Pech am Fuß. Am Ende haben wir verdient verloren“, lautet das gemeinsame Fazit von Neitzel und Steiner.

Can Balcioglu im Pech

Mit dem Ende der laufenden Saison werden allerdings auch die Ausfälle immer größer. Naim Nimanaj und Josip Kordic standen zeitgleich in einem Testspiel für die DJK SV Ost Memmingen auf dem Rasen, Mirhan Kaya wird aller Voraussicht nach aufgrund seiner Verletzung in der Halle nicht mehr zum Einsatz kommen. Krankheitsbedingt musste auch Kapitän und Torwart Andreas Stelz passen. So fehlten allein wieder vier Stammspieler, die nicht so ohne Weiteres zu ersetzen sind. Pech hatte wiederum Can Balcioglu, der nach seiner Verletzung zwar wieder im Aufgebot stand, doch in einem Zweikampf einen gegnerischen Finger in sein Auge bekam. „Er hat sich vor Schmerzen gekrümmt“, schildert Tom Neitzel die Situation auf dem Parkett. Der 25-Jährige klagte über eine verschwommene Sicht und konnte nicht mehr weiterspielen.

Spitzenreiter bekommt kampflos Punkte

Auf Verfolger Karlsruhe hat Futsal Allgäu nun nur noch einen Punkt Vorsprung. Der Ligaprimus konnte sich am Wochenende derweil zurücklehnen. Weil Schlusslicht Remchingen nicht antrat, wurde das Match per Sportgerichtsurteil mit 2:0-Toren und drei Punkten für den Aufsteiger gewertet. Futsal Allgäu muss am 8. März wieder ran, dann zum letzten Mal vor eigenem Publikum in dieser Saison, und zwar im Verfolgerduell gegen den Karlsruher SC. Danach gibt es dann noch zwei weitere Pflichtspiele auswärts.