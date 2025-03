DJK Kaufbeuren gerät richtig unter die Räder

Diese dreiwöchige Spielpause ist der DJK Kaufbeuren gar nicht gut bekommen: Im Heimspiel gegen den Tabellenvierten TSV Vaterstetten ist der Bayernligist mit 52:93 (28:53) heftig unter die Räder geraten und hat die mit Abstand höchste Saisonniederlage kassiert. „Das war leider zu viel des Durchschnaufens. Uns ist komplett die Spannung und der Spielfluss abhandengekommen in dieser Pause, und auch das Training hat zuletzt darunter etwas gelitten“, räumte DJK-Trainer Isidoro Peronace unverhohlen ein.

Vaterstetten gelingt Revanche gegen Kaufbeuren

Dem Titelkandidaten aus Vaterstetten gelang wiederum in beeindruckender Manier die Revanche für den „Upset“ im Hinspiel, wie im US-Sport außergewöhnliche Überraschungssiege von Außenseitern bezeichnet werden. Damals hatte die DJK dem bis dato ungeschlagenen Tabellenführer auswärts sensationell die erste Saisonniederlage mit 74:69 beigebracht. Im Rückspiel rückten die Vaterstettener die Verhältnisse nun allerdings mehr als nur gerade.

Der DJK misslingt fast alles

Die Kaufbeurer waren vor eigenem Publikum im Grunde von Beginn an chancenlos gegen das Topteam aus Oberbayern. Mit 11:25 waren sie bereits nach dem ersten Viertel im Hintertreffen. Zur Halbzeit lagen die Gastgeber mit 28:53 nahezu aussichtslos zurück. „Es war sicher eine unserer schlechtesten Leistungen diese Saison – viele Ballverluste, schwache Wurfquote, schlechtes Rebound-Verhalten und auch das Teamgefüge hat untypischerweise nicht gepasst, keine Harmonie dieses Mal“, analysierte Peronace schonungslos.

Titelkandidat einfach eine Nummer zu groß

Dennoch müsse man auch die sehr starke Leistung des Gegners neidlos anerkennen, der eben noch eine Rechnung offen gehabt hatte mit der DJK. „Die haben sie mit einem Ausrufezeichen beglichen, das war ein grandioses Auswärtsspiel von Vaterstetten – und dann kommt halt auch mal solch ein krasses Ergebnis zustande.“ Normalform erreichte keiner der Kaufbeurer an diesem Abend in der Schraderhalle, mit Tobias Chloupek punktete lediglich ein DJK-Akteur zweistellig. Ansonsten blieb der Aufsteiger deutlich hinter seinen Möglichkeiten zurück.

Auch nach dem Seitenwechsel wurde es nicht besser – wer erwartet hatte, dass die Gäste vielleicht ein wenig vom Gas gehen würden angesichts des äußerst komfortablen Vorsprungs, sah sich getäuscht. 43:73 hieß es nach dem dritten Spielabschnitt aus Sicht der DJK und auch das Schlussviertel ging nochmals deutlich verloren. 52:93 lautete die bittere Klatsche für die Kaufbeurer letztlich, die froh waren, dass die einseitige Begegnung nach 40 ernüchternden Minuten endlich vorbei war.

DJK hatte keinen Sieg eingeplant - aber nicht das Ergebnis

„So eine Pause tut eben nicht immer gut. Aber auch in Topform hätten wir uns gegen diesen überragenden Gegner an dem Tag schwergetan“, sagte Peronace. „Einen Sieg konnte man ohnehin nicht wirklich einplanen gegen einen Titelfavoriten, aber diese Packung sollte uns jetzt zumindest motivieren, in den abschließenden vier Spielen noch mal deutlich mehr zu zeigen, fügte er an.

Für die DJK Kaufbeuren spielten (Punkte): Chloupek (13), Pejnovic (9), Hanuti (8), Beinhofer, Susock (je 6), Titz (5), Taltakev (3), Lukac (2), Hacker, Pané.

Gegen Staffelsee hat Kaufbeuren unangenehme Erinnerungen

Mindestens zwei Siege möchte der DJK-Coach mit seiner Truppe aus den vier übrigen Partien noch holen, um dann mit zumindest zehn Saisonsiegen eine durchaus bemerkenswerte Spielzeit als Aufsteiger abzuschließen. Die kommende Aufgabe wird dabei aber die vermeintlich schwierigste: Die Kaufbeurer müssen am Samstag, 22. März, beim Tabellenzweiten ESV Staffelsee in Murnau antreten. Peronace: „Wir schauen, dass wir die Zügel wieder anziehen und die Spannung in dieser Trainingswoche reinkriegen. Aber Staffelsee spielt um Titel und Aufstieg und das wird auswärts natürlich eine ordentliche Herausforderung für uns.“