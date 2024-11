Kaufbeurer stemmen sich vergeblich gegen Niederlage

Für die Gewichtheber des AC Kaufbeuren stand der dritte Mannschaftswettkampf der Bayernliga in dieser Saison an. Nach dem erfolgreichen Heimwettkampf der vergangenen Woche stellte sich das junge Team nun dem ESV München Freimann.

Gewichtheberinnen beim ACK in der Mehrzahl

Das gesamte Team des ACK hatte sich akribisch vorbereitet, zudem unterstützen Freunde und Mannschaftskollegen die Gewichtheber bei dem fairen Duell gegen den ESV, in dem beide Mannschaften ihr Bestes gaben. Sowohl die Gastgeber als auch der ACK sind mit Entschlossenheit an die Langhantel getreten. Besonders hervorzuheben ist dabei die Leistung der 17-jährigen Mona Weber, die im Reißen 48 Kilo und im Stoßen 55 Kilo in die Luft stemmte, was nun ihre persönliche Bestleistung ausmacht. Auch Ayleen Bocretsion schlug sich sehr gut (49 Kilo Reißen/67 Kilo Stoßen). Charlotte Stirnweis, Jenny Friedl, Damian Engel, Til Mohry und Simon Zimmerlein, der außer Konkurrenz gestartet war, bemühten sich ebenfalls um hohe Punkte. Schlussendlich holte sich aber die Mannschaft aus Freimann mit überlegender Kraft den Sieg mit 398 zu 311 Punkten.

Niederlagen gehören dazu, sagt ACK-Trainer Alfred Weber

ACK-Trainer Alfred Weber zeigte sich dennoch entschlossen: „In der Bayernliga hat man es eben mit starken Gegnern zu tun, es ist ein Austeilen und Einstecken von beiden Seiten. Niederlagen gehören dazu, so ist der Sport eben. Umso besser werden wir uns auf bevorstehende Events vorbereiten“.

Trotz der Niederlage blickt der AC Kaufbeuren also optimistisch in die Zukunft. Der nächste Wettkampf findet am 11. Januar in Kaufbeuren statt – das Team hat sich fest vorgenommen, aus der Niederlage zu lernen und stärker zurückzukommen. Dafür stehen vorher noch harte Trainingseinheiten auf dem Programm. Der Fokus wird dabei darin liegen, die Strategie zu verfeinern und das Selbstvertrauen zu stärken, um als Neuling in der Tabelle der Bayernliga noch zu klettern.

Mona Weber tanzt noch auf einer anderen Hochzeit

Zuvor steht für Mona Weber noch die deutsche Jugendmeisterschaft an. Die gesammelten Erfahrungen aus dem Ligawettkampf werden ihr sicherlich helfen, die nötige mentale Stärke zu entwickeln, um auf höchstem Niveau zu konkurrieren.