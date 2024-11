Mit Selbstvertrauen ins 4-Punkte-Spiel

Kommt nach dem ersten Heimsieg auch der erste Auswärtserfolg? Denn die Herren I der Handballer der SG Kaufbeuren/Neugablonz sind am Samstag in der Bezirksoberliga zu Gast beim TSV Gilching.

Schwerer, aber machbarer Gegner

Schwer ja – unlösbar nein. So stellt sich die Situation der Kaufbeurer beim Tabellenzehnten TSV Gilching dar. Die Gastgeber haben, ebenso wie die SG, bereits sieben Spiele absolviert und 4:10 Punkte geholt. Die Wertachstädter haben durch ihren Sieg am vorigen Samstag 5:9 Zähler und stehen auf Rang 8. Das Torverhältnis spricht für die Münchner Vorstädter.

Abwehr der SG zuletzt deutlich verstärkt

Doch wenn die Abwehr der SG wieder so massiv steht und agiert wie gegen Herrsching, dann können die Kaufbeurer auch in dem Punkt einen Vorteil haben. Durch den ersten Saisonerfolg haben die Mannen um Kapitän Roman Haggenmüller viel Selbstvertrauen getankt. Etliche Sachen, die vorher nicht geklappt haben, funktionieren nun. Und die Mannschaft präsentiert sich immer mehr als Team und Einheit.

Kaufbeuren muss zur unmittelbaren Konkurrenz

Das muss auch am Samstag der Fall sein. Da können die Kaufbeurer zwar keinen Sprung in der Tabelle machen, aber zwei Punkte gegen einen direkten Konkurrenten aus der unteren Hälfte der Bezirksoberliga könnten in der Endabrechnung Gold Wert sein. Gerne spricht man auch von einem „4-Punkte-Spiel“. In diesem Fall hat es sich den Namen auch absolut verdient. Trainer Christian Klöck hofft auf seinen kompletten Kader, das die Krankheitswelle wieder abebbt und alle Mann wieder vollkommen genesen sind. Anwurf ist in der Rathaushalle in Gilching um 20 Uhr.

Jugend der SG spielt zuhause

Am Sonntag sind ab 13 Uhr auch wieder Heimspiele bei der SG in der Halle in der Turnerstraße angesagt – wobei die männliche D-Jugend gegen TSV Ottobeuren den Anfang macht. Um 15 Uhr trifft Kaufbeuren auf die SG Kempten/Kottern. Den Abschluss bildet ab 16.30 Uhr die männliche C-Jugend, die ihre Kräfte mit der SG Biessenhofen/Marktoberdorf misst.