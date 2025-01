Bereit für den Neustart: Für die SG geht die wilde Fahrt weiter.

Am heutigen Samstag startet die Erste Herrenmannschaft der SG Kaufbeuren/Neugablonz mit einem Heimspiel in das neue Jahr. Gegner der Partie in der Bezirksoberliga in der Sporthalle Neugablonz ist ab 17.30 Uhr der TSV Weilheim.

Weilheim in der Bezirksoberliga etabliert

Die Weilheimer stellen eine etablierte Bezirksoberliga-Mannschaft, die meist im vorderen Teil der Tabelle zu finden sind. Auch derzeit stehen die Oberbayern mit 14:6 Punkten auf dem vierten Platz. Ein wurfstarker Angriff mit über zehn Toren pro Spiel ist die Stärke der Gäste. Hier müssen die Mannen von Trainer Christian Klöck mit einer soliden Abwehrleistung dagegen halten, um nicht unnötig in Rückstand zu geraten.

Die SG steht auf einem Abstiegsplatz

Die SG steht derzeit mit 5:15 Punkten auf einem Abstiegsplatz. So gesehen wäre ein Sieg enorm wichtig, um wieder den Anschluss an das Mittelfeld zu gewinnen. Ein druckvolles Angriffsspiel mit einer sicheren Wurfausbeute wäre die Basis dafür. Die Mannschaft hofft auf den Heimvorteil – mit der Unterstützung von zahlreichen Zuschauern.

Die Kaufbeurer Zweite muss beim Titelaspiranten antreten

Ebenso keine leichte Aufgabe hat die Zweite Herrenmannschaft der SG. Das Team muss am Samstag ab 18 Uhr beim Titelfavoriten der Bezirksklasse, dem TSV Pfronten antreten. Die weibliche B-Jugend hingegen hat zuletzt zwei Siege erzielt und will diesen Aufwind beim Tabellennachbarn TSV Herrsching zu einem weiteren Erfolg nutzen. Anpfiff ist am Sonntag zur frühen Zeit bereits um 9 Uhr.