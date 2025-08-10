Startschuss für neue Eishockey-Talentschmiede im Allgäu

Der ESV Kaufbeuren ist eine der bekanntesten Eishockey-Talentschmieden Deutschlands. Daher ist man im Lager des ESV Buchloe ganz besonders stolz und froh, dass die Gennachstädter ab sofort mit dem Allgäuer Nachbarn eine Kooperation eingehen. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Kooperation zwischen den Pirates und der DNL U20-Mannschaft des ESVK – mit einer klaren Perspektive für Talente aus der Region, so die Zielsetzung beider Vereine.

Drei ESVK-Spieler bekommen Förderlizenz

So werden für das Buchloer Bayernligateam künftig mit Verteidiger Justin Pfaffengut (19) sowie den Stürmern David Simm (18) und Philipp Wiche (18) drei Spieler aus der U20 des ESVK mit einer Förderlizenz ausgestattet und spielberechtigt sein. Sie können bei den Freibeutern wichtige Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln. Des Weiteren werden der neue Piraten-Trainer Waldemar Dietrich und Kaufbeurens U20-Coach Pyry Eskola bis zum Saisonstart der Buchloer noch zwei weitere Spieler auswählen, die ebenfalls eine Förderlizenz bekommen sollen. Dazu wird Dietrich in der Vorbereitung bei einigen ausgewählten Trainingseinheiten der U20 des ESVK dabei sein.

Jogi Koch, Pyry Eskola und Lukas Slavetinsky führen Gespräche

Die neu vereinbarte Zusammenarbeit soll langfristig angelegt sein, betonen die Buchloer Verantwortlichen, die bei den konstruktiven Gesprächen von Team-Manager David Strodel und dem sportlichen Koordinator Christopher Lerchner vertreten wurden. Beide besiegelten mit den beiden hauptamtlichen Kaufbeurer Nachwuchstrainern, Pyry Eskola und Lukas Slavetinsky, sowie dem sportlichen Leiter des ESVK-Nachwuchses, Jogi Koch, die gemeinsame Kooperation. „Dies ist ein großer Schritt für uns“, erklärt Team-Manager Strodel. „Die Gespräche mit Jogi, Pyry und Lukas waren von einer außerordentlich freundschaftlichen Atmosphäre geprägt und haben den gemeinsamen Fokus deutlich gemacht, dass die Förderung junger Talente bei beiden Vereinen ganz oben auf der Agenda steht.“

Für den ESV Buchloe ein Meilenstein

Ähnlich sieht dies auch Lerchner: „Diese Zusammenarbeit ist für uns ein bedeutender Meilenstein und fügt sich perfekt in unser strategisches Gesamtkonzept ein, denn wir wollen den ESV in den kommenden Jahren sportlich und strukturell weiterentwickeln.“ Dafür ist eine professionelle und zukunftsorientierte Nachwuchsarbeit unerlässlich, erklärt Lerchner: „Mit dieser Partnerschaft sehe ich die Chance, jungen Talenten eine echte Perspektive in unserem Verein zu bieten und gleichzeitig den Übergang in den Seniorenbereich gezielt zu fördern. Die enge Verbindung zu einem Top-Ausbildungsverein wie dem ESVK hilft uns, unsere Strukturen zu verbessern, Know-how zu teilen und langfristig ein stabiles Fundament für nachhaltigen sportlichen Erfolg zu schaffen.“

Fabian Hartmann schließt sich den Piraten an

Obendrein schließt sich den Pirates aus dem Kaufbeurer Nachwuchs für die kommende Saison ein weiterer Neuzugang fest an. Die Rede ist von Jungtorhüter Fabian Hartmann, der kürzlich seinen 18. Geburtstag gefeiert hat. Der talentierte Schlussmann wurde im Kaufbeurer Nachwuchs ausgebildet, für den er zuletzt im U20-Team des ESVK aufgelaufen ist. Er wird nun das bisherige Torwart-Gespann der Buchloer, Dominic Guran und David Blaschta, komplettieren, erklärt Strodel. „Fabi wird bei uns die Chance bekommen, die ersten Schritte bei den Senioren zu machen. Er wird fester Bestandteil unseres Bayernliga-Teams sein und gleichzeitig wichtige Spielpraxis in unserer 1b-Mannschaft sammeln.“