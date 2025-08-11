Praktische Tipps für Eltern: So klappt der Wechsel von der Kita zur Schule

Die Einschulung ist ein großer Schritt, der für viele Kinder mit Vorfreude verbunden ist, der aber auch Ängste auslösen kann. Eltern können ihre Kinder beim Übergang in die Schulzeit und beim Umgang mit Schulangst begleiten. Praktische Tipps gibt Martina Kokorsch von der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Kaufbeuren-Ostallgäu der KJF Soziale Angebote Ostallgäu-Oberland.

Eltern sollten Ängste ernst nehmen und Verständnis zeigen

Wenn Kinder Angst haben, wollen sie darüber reden können, ohne dass die Angst bewertet wird. Eltern sollten Ängste ernst nehmen, sie nicht kleinreden, aber auch nicht dramatisieren. Sie sollten zuhören, Verständnis zeigen und die Haltung vermitteln: Ich traue dir zu, dass du das schaffst.

Eltern können ihren Kindern die Angst bildlich erklären: Angst ist wie ein Wachhund oder die Wache in einer Ritterburg. Sie schlägt Alarm, wenn etwas ungewöhnlich, neu oder gefährlich ist. Eltern können ihren Kindern vermitteln, dass ihre Angst ‚bellt oder warnt‘, weil sie auf etwas aufmerksam machen will.

Das Kind selbst ist der König beziehungsweise die Königin, die nach der Warnung entscheidet, ob wirklich eine Gefahr besteht. Statt die Angst zu bekämpfen, darf man sie wahrnehmen, ihr danken und dann prüfen, ob die Gefahr wirklich so groß ist – dafür brauchen Kinder die Unterstützung der Eltern.

Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit mit Kindern teilen

Martina Kokorsch rät außerdem: „Es kann hilfreich sein, wenn Eltern ihre Erfahrungen mit der eigenen Schulzeit reflektieren. Falls bestimmte ungute Gefühle damit verbunden sind, gilt es umsichtig zu sein, um dem Kind diese Erlebnisse nicht überzustülpen und ihm eigene Erfahrungen zu ermöglichen.“

Die Schule ist anders als der Kindergarten. Das kann Kindern Angst machen. Sie brauchen die Gelegenheit, sich mit dem „Anders“ vertraut zu machen. Dafür gibt es einfache Übungen, die Eltern zur Vorbereitung nutzen können:

Schule kennenlernen: Zu Hause „Schule“ spielen oder schulische Abläufe üben, etwa das Melden und Warten oder längeres Sitzen und ruhiges Zuhören. Schulweg und Schulhof erkunden: Gemeinsam den Weg zur Schule üben, bis er vertraut ist. Wenn es erlaubt ist, gemeinsam Zeit auf dem Pausenhof verbringen.

Selbstständigkeit fördern: Ein Eis alleine kaufen oder mal etwas im Supermarkt suchen – kleine Übungen machen Kindern Mut und stärken ihre Selbstständigkeit.

Abschied üben: Wie leicht fällt es dem Kind, sich morgens in der Kita zu verabschieden? Der Abschied an der Tür kann auch für die Schule trainiert werden.

Realistische Erwartungen setzen: Eltern sollten ihrem Kind eine realistische Einschätzung geben und die Schulzeit nicht zu sehr beschönigen oder dramatisieren. Sätze wie „Jetzt beginnt der Ernst des Lebens“ oder „Du wirst so viel Spaß haben“ sind zu einseitig und wecken falsche Erwartungen. Besser ist: „Du wirst viel lernen. Manches macht Spaß, manches ist anstrengend.“

Veränderungen ansprechen: Kinder machen beim Schulstart einen Rollentausch durch. Sie sind nicht mehr die „Großen“ der Kita, sondern die „Kleinen“ der Schule. Eltern können das offen ansprechen und Mut machen. Auch die neue Umgebung – laut, wild und unübersichtlich – lässt sich besser bewältigen, wenn das Kind darauf vorbereitet ist.

In Kaufbeuren und Buchloe sowie an über 25 weiteren Orten in der Region helfen die Erziehungs-, Jugend- und Familienberaterinnen und -berater der KJF Augsburg bei allen Fragen rund um Erziehung und Familienalltag unkompliziert und kostenfrei weiter. Sie unterliegen der Schweigepflicht.

KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Kaufbeuren-Ostallgäu, Kaufbeuren, Baumgarten 18, Telefon: 08341/90240, E-Mail: eb.kaufbeuren@kjf-kjh.de. Mit Außenstelle in Buchloe. Zusätzlich kann die anonyme Onlineberatung genutzt werden.