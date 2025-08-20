Nach dem Umbau: Wird die Augsburger Straße Kaufbeurens neue Rennbahn?

Seit Dienstag rollt der Verkehr wieder über die sanierte Augsburger Straße. Viele atmen auf – keine Staus und Umleitungen mehr. Doch den Beamten der Ermittlungsgruppe „Highspeed“ der Polizei Kaufbeuren bereitet die Freigabe Kopfzerbrechen. Denn die Achse gilt seit Jahren als Hotspot für Raser und Autoposer – mit Startpunkt Kaufland-Ampel für spontane „Ampelrennen“.

Katharina Gsöll Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87600 Kaufbeuren Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis