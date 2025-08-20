Icon Menü
Tuningszene treibt Anwohner in Kaufbeuren in den Wahnsinn: Polizei hat Augsburger Straße im Blick

Röhren, rasen, provozieren

Nach dem Umbau: Wird die Augsburger Straße Kaufbeurens neue Rennbahn?

Der Umbau macht die Augsburger Straße in Kaufbeuren attraktiv – auch für Autoposer. Gerade im Sommer treibt die Szene Anwohner mit Lärm in den Wahnsinn.
Von Katharina Gsöll
    • |
    • |
    • |
    Nicht alle, die ihr Auto verändern, sind automatisch schwarze Schafe. Die Kaufbeurer Ermittlungsgruppe „Highspeed“ kontrolliert auffällige und laute Fahrzeuge regelmäßig.
    Nicht alle, die ihr Auto verändern, sind automatisch schwarze Schafe. Die Kaufbeurer Ermittlungsgruppe „Highspeed“ kontrolliert auffällige und laute Fahrzeuge regelmäßig. Foto: Christoph Lotter (Symbolfoto)

    Seit Dienstag rollt der Verkehr wieder über die sanierte Augsburger Straße. Viele atmen auf – keine Staus und Umleitungen mehr. Doch den Beamten der Ermittlungsgruppe „Highspeed“ der Polizei Kaufbeuren bereitet die Freigabe Kopfzerbrechen. Denn die Achse gilt seit Jahren als Hotspot für Raser und Autoposer – mit Startpunkt Kaufland-Ampel für spontane „Ampelrennen“.

