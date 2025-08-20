„Stadtautobahn“ und „Geniestreich“: Ihre Meinung zur neuen Augsburger Straße in Kaufbeuren ist gefragt

Ein Bild, an das sich viele Autofahrer, Radler und Fußgänger gewöhnen müssen: Nun führt die Augsburger Straße mehrspurig und großzügig unter der verbreiterten Bahnbrücke in der Augsburger Straße hindurch. Nach monatelangem Umbau ist die Straße am Dienstag für den Verkehr freigegeben worden.

Augsburger Straße umgebaut – Ihre Meinung ist gefragt

In den sozialen Netzwerken sorgt das Straßenbauprojekt bereits für Aufregung. Manchen gefällt‘s, anderen nicht. Die Rede ist von „Stadtautobahn“ und (ironisch) „Geniestreich“ Jetzt ist Ihre Meinung gefragt, liebe Leserinnen und Leser.

Radweg von Einmündungen durchbrochen

Unsere Redaktion möchte wissen: Wie gefällt Ihnen die Verkehrsführung? Was sagen Sie zur Breite der Straße? Ist diese Dimension angemessen für Kaufbeuren? Verleitet die Straßenführung zum Rasen? Was sagen Sie zum neuen Radweg auf der Südseite, der als „Angebotsstreifen“ westlich der Bahnbrücke Richtung Kreuzung weitergeführt wird und von mehreren Einmündungungen zum Kaufland und zur Tankstelle unterbrochen wird? Schreiben Sie uns kurz und bündig Ihre Meinung, Lob, Kritik oder konkrete Anregungen bitte mit Namen und Wohnort (gerne auch ein Foto zur Veranschaulichung) per Email an redaktion.kaufbeuren@azv.de.

Stadt weist Autofahrer auf neue Verkehrsführung hin

Noch scheint auch die neue Verkehrsführung nicht für alle Autofahrer klar zu sein. Die Stadtverwaltung bittet Verkehrsteilnehmer, auf der Augsburger Straße an der Kreuzung Am Hang / Kelsstraße auf die neuen Pfeilmarkierungen auf der Straße zu achten. Rechts abbiegen ist für Autofahrer, die von der Innenstadt kommen, auf dem rechten Fahrbahnstreifen erlaubt. Wer geradeaus unterwegs ist oder links abbiegen möchte, ordnet sich künftig links ein. Das Hinweisschild zum Einordnen werde demnächst angepasst, so die Stadt.

Alles neu an der Bahnbrücke: Stadtauswärts fahrende Autofahrer sollten auf die neue Pfeilmarkierung auf der Augsburger Straße achten. Foto: Christoph Rothe/Stadt Kaufbeuren