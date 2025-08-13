Autofahrer war fast 80 km/h zu schnell auf wichtigster Bundesstraße im Allgäu unterwegs

Die Verkehrspolizei Kempten hat am Montag eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B12 bei Germaringen durchgeführt. Das Ergebnis: 74 Verkehrsteilnehmer waren zu schnell unterwegs, teilen die Beamten mit.

Geschwindigkeitskontrolle auf der B12: 2300 Fahrzeuge kontrolliert

Bei der Messung seien im Zeitraum von 9 Uhr bis 12.45 Uhr in Fahrtrichtung München insgesamt knapp 2300 Fahrzeuge kontrolliert worden. Während sich ein Großteil an das Tempolimit von 100 km/h hielt, überschritten 74 Fahrer die Höchstgeschwindigkeit teils deutlich. Der Spitzenreiter wurde sogar mit 178 km/h auf der B12 gemessen.

B12: Hohes Bußgeld, Punkte und Fahrverbot

Den Mann erwartet jetzt ein Bußgeld von mindestens 1400 Euro. Zudem bekommt er zwei Punkte in Flensburg und darf drei Monate nicht Autofahren. Drei weitere Verkehrsteilnehmer wurden mit jeweils 60 km/h, 58 km/h und 44 km/h über dem Tempolimit „geblitzt“. Sie müssen teilweise bis zu 1000 Euro Bußgeld bezahlen, erhalten ebenfalls zwei Punkte in Flensburg und müssen ihren Führerschein für die Dauer von einem Monat abgeben.

Im Rahmen der knapp vierstündigen Kontrolle erhielten 29 Verkehrsteilnehmer eine Bußgeldanzeige. 45 Personen mussten, bzw. müssen ein Verwarngeld bezahlen.

