Handball: Titanische Aufgabe

Zwei Heimspiele stehen am heutigen Samstag auf dem Programm der Handballer der SG Kaufbeuren/Neugablonz. Die Erste Männermannschaft stellt sich dem Tabellenführer Eichenauer SV, während die Herren II die SG Kempten/Kottern II zu Gast haben. In beiden Fällen handelt es sich um schwere Aufgaben.

Eichenauer SV ist noch ungeschlagen

Vor einer fast unmöglichen Aufgabe steht die Mannschaft von Trainer Christian Klöck heute ab 17.30 Uhr in der Sporthalle in Neugablonz. Mit dem Eichenauer SV kommt der souveräne Tabellenführer der Bezirksoberliga und Aufstiegsaspirant Nummer 1 nach Kaufbeuren. Mit 28:0 Punkten und einem Torverhältnis von +124 sind die Eichenauer bereits sechs Zähler vor dem Tabellenzweiten TSV Weilheim. Zwar haben sie nicht die absoluten Shooter in ihren Reihen, dafür sind die Torschützen aber breit gestreut und treffen ausgeglichen.

Konstantin Balkow ist gesperrt

Die SG geht also als klarer Außenseiter ins Spiel und wird wohl auch keine Überraschung schaffen – denn die Personallage ist mehr als angespannt. Konstantin Balkow hat nach seiner Roten Karte in Sonthofen ein Spiel Sperre aufgebrummt bekommen. Und das, obwohl die Provokation, die seiner kleinen Auseinandersetzung vorausgegangen war, ganz klar von seinem Gegenüber ausgegangen ist, der dafür die Blaue Karte gesehen hat. Da die spielleitende Stelle ihm aber eine Mitschuld an der „Rudelbildung“ gegeben hat, muss er eine Partie aussetzen.

Vier weitere Leistungsträger fehlen der SG

Daneben kann Bene Glas aufgrund anhaltender Achillessehnenprobleme weiterhin nicht mitwirken. Zudem ist Niklas Klöck beruflich verhindert und Joachim Gollmitzer verletzt. Obendrein ist Micha Mohring angeschlagen, sein Mitwirken mehr als fraglich. Es wird also nur eine Rumpftruppe sein, die sich um Kapitän Roman Haggenmüller scharrt und der schweren Aufgabe stellen wird.

Trotz allem will sich das Team nicht unterkriegen lassen und dem Favoriten so lange wie möglich Paroli bieten. Wenn die kämpferische Einstellung stimmt, die Abwehr wieder gut arbeitet und die Zuschauer hinter der Mannschaft stehen, dann ist ein respektables Ergebnis sicher drin. Anpfiff ist um 17.30 Uhr.

Kaufbeurer Zweite fährt zum Derby nach Kempten

Anschließend ist die Zweite Mannschaft der SG auch nicht unbedingt in der Favoritenrolle gegen die SG Kempten/Kottern II. Zwar trennen die beiden nur ein Punkt in der Tabelle, aber im Hinspiel kassierten die Kaufbeurer eine herbe Niederlage. Aber die Partie muss auch erst mal gespielt werden. Entscheidend für den Ausgang des Spiels wird auch sein, wer bei den beiden Spielgemeinschaften auf der Platte stehen wird – auch in dem Match sind nicht alle anwesend. Anwurf der Partie ist um 19.30 Uhr.