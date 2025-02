Feuerwehreinsatz heute in Kaufbeuren Pedale verwechselt: Seniorin kracht in Kaufbeuren gegen Hauswand

Am Mittwochnachmittag (19.2.2025) wird in Kaufbeuren eine Frau in ihrem Auto eingeklemmt. Zum Unfall kam es, als die 78-Jährige aus einem Parkhaus ausfahren wollte.