Endlich steht der Termin: Udo-Pavillon wird noch vor Ostern eröffnet

Nach wiederholten Verzögerungen ist es endlich so weit: Der Udo-Pavillon am Ortseingang von Pforzen wird am 3. April offiziell eröffnet. Die Fertigstellung des Innenraums und der Ausstellung ist abgeschlossen, auch die zuletzt notwendigen Nachbesserungen durch Handwerker sind erfolgt. Bald können Besucher also die Geschichte der 11,6 Millionen Jahre alten Menschenaffen-Funde aus der Hammerschmiede entdecken.

Katharina Gsöll

Pforzen

Ostern