Brand in Kempten aktuell: Memminger Straße teilweise gesperrt - Einsatz läuft

Feuerwehr-Einsatz in Kempten heute am frühen Donnerstagmorgen (28.8.2025): Kurz nach 6 Uhr rasten zahlreiche Einsatzkräfte zu einem Brand in einem Geschäft in der Memminger Straße.
Dort war nach ersten Angaben der Einsatzzentrale der Polizei in Kempten ein Feuer in den Geschäftsräumen eines Innenausstatters ausgebrochen. Wie Augenzeugen berichten, schlugen Feuerwehrleute die Scheibe der Eingangstüre ein und gingen unter Atemschutz in das Gebäude.
Flammen oder Rauch waren nicht zu sehen. Die Polizei bestätigte, dass es ein Feuer in den Räumlichkeiten, aber keinen Vollbrand gab.
Brand in Kempten heute Morgen: Feuerwehr-Einsatz dauert aktuell an
Menschen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes heute in Kempten nicht in dem Geschäft - es gibt keine Verletzten.
Der Feuerwehreinsatz in der Memminger Straße in der Kemptener Innenstadt dauert aktuell noch an. Die Straße ist in dem Bereich gesperrt - es muss mit Behinderungen im Berufsverkehr gerechnet werden.
Memminger Straße in Kempten aktuell gesperrt
Der Brandort befindet sich zentral in der Kemptener Innenstadt - im Umkreis gibt es zahlreiche Geschäfte und Lokale. Wie lange der Feuerwehreinsatz und die Sperrung in diesem Bereich noch andauern, konnte ein Polizeisprecher am frühen Morgen noch nicht beantworten.
Weitere Informationen folgen in Kürze.
Erst am Dienstag hatte es in der Region einen großen Feuerwehr-Einsatz gegeben, weil auf dem Gelände eines Schrottplatzes in Durach ein Feuer ausgebrochen war. Die Rauchsäule war von weitem zu sehen, Warnapps wie NINA gaben eine Warnmeldung über ein Feuer in der Nähe von Flugplatz und Wertstoffhof heraus.
Zahlen, Daten und Infos: Das ist Kempten im Allgäu
- Einwohner: 72.288 (Stand: 31.12.2024)
- Oberbürgermeister: Thomas Kiechle (CSU)
- Lage: 674 Meter ü. NHN
- Fläche: 63,3 km²
- Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Kempten: Hochschule Kempten (FH), Basilika St. Lorenz, Fürstäbtliche Residenz Kempten mit Hofgarten und Orangerie, Archäologischer Park Cambodunum mit Überresten aus der Römerzeit, Forum Allgäu
- Bekannte Feste und Veranstaltungen in Kempten: Allgäuer Festwoche, Kemptener Jazzfrühling, Tag der Musik, Classix Kammermusikfestival, Open-Air-Konzerte auf dem Hildegard-Platz, Campus Open Air, Silvesterlauf, Kunstnacht, Tanzherbst
- Homepage: www.kempten.de
