Brand in Kempten heute aktuell: Feuerwehr-Einsatz in Geschäftshaus in der Memminger Straße am Donnerstag (28.8.2025)

Feuerwehr im Einsatz

Brand in Kempten am frühen Morgen: Fast sechsstelliger Schaden in der Innenstadt

In Kempten hat es heute am frühen Morgen einen Brand in einem Geschäft in der Innenstadt gegeben. Der Schaden ist hoch, es kam zu Behinderungen.
Von Daniel Halder
    Brand in Kempten in der Memminger Straße heute am frühen Donnerstagmorgen: Die Feuerwehr startete einen größeren Einsatz. Foto: Markus Dorer

    Feuerwehr-Einsatz in Kempten heute am frühen Donnerstagmorgen (28.8.2025): Kurz nach 6 Uhr rasten zahlreiche Einsatzkräfte zu einem Brand in einem Geschäft in der Memminger Straße.

    Dort war nach ersten Angaben der Einsatzzentrale der Polizei in Kempten ein Feuer in den Geschäftsräumen eines Innenausstatters ausgebrochen. Wie Augenzeugen berichten, schlugen Feuerwehrleute die Scheibe der Eingangstüre ein und gingen unter Atemschutz in das Gebäude.

    Flammen oder Rauch waren nicht zu sehen. Die Polizei bestätigte, dass es ein Feuer in den Räumlichkeiten, aber keinen Vollbrand gab.

    Wie die Polizei später auf Nachfrage von allgaeuer-zeitung.de bestätigte, entstand bei dem Feuer in dem Wohn- und Geschäftshaus ein knapp sechsstelliger Schaden.

    Brand in Kempten heute Morgen: Feuerwehr-Einsatz beendet

    Menschen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes heute in Kempten nicht in dem Geschäft - es gibt keine Verletzten.

    Der Feuerwehreinsatz in der Memminger Straße in der Kemptener Innenstadt dauert während des Berufsverkehrs am frühen Morgen. Die Straße war in dem Bereich gesperrt - es gab Behinderungen. Inzwischen ist der Einsatz beendet.

    Brand in Kempten, Memminger Straße
    Icon Galerie
    9 Bilder
    In Kempten eilten zahlreiche Feuerwehrleute heute am Donnerstagmorgen (28.8.2025) zu einem Brand in einem Geschäft in der Memminger Straße. Die Bilder vom Einsatz.

    Memminger Straße in Kempten aktuell gesperrt

    Der Brandort befindet sich zentral in der Kemptener Innenstadt - im Umkreis gibt es zahlreiche Geschäfte und Lokale. Wie lange der Feuerwehreinsatz und die Sperrung in diesem Bereich noch andauern, konnte ein Polizeisprecher am frühen Morgen noch nicht beantworten.

    Weitere Informationen folgen in Kürze.

    Erst am Dienstag hatte es in der Region einen großen Feuerwehr-Einsatz gegeben, weil auf dem Gelände eines Schrottplatzes in Durach ein Feuer ausgebrochen war. Die Rauchsäule war von weitem zu sehen, Warnapps wie NINA gaben eine Warnmeldung über ein Feuer in der Nähe von Flugplatz und Wertstoffhof heraus.

    Zahlen, Daten und Infos: Das ist Kempten im Allgäu

