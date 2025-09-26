Icon Menü
Chillen für eine offene Gesellschaft

Tag der offenen Kinder- und Jugendarbeit

Vielfältiges Programm lädt Kinder und Jugendliche in die Markthalle Kempten.
Von Ralf Lienert
    Gemeinsam chillen und eine gute Zeit haben: Am Freitag boten das Kemptener Amt für Jugendarbeit und der Stadtjugendring in der Markthalle ein niederschwelliges Programm, um Kinder und Jugendliche zusammenzubringen.
    Gemeinsam chillen und eine gute Zeit haben: Am Freitag boten das Kemptener Amt für Jugendarbeit und der Stadtjugendring in der Markthalle ein niederschwelliges Programm, um Kinder und Jugendliche zusammenzubringen. Foto: Ralf Lienert

    Für Kinder und Jugendliche war am Freitag einiges in der Markthalle geboten. Zum Tag der Offenen Kinder- und Jugendarbeit hatten das städtische Amt für Jugendarbeit und der Stadtjugendring eingeladen. Junge Bands rockten die Bühne, eine Lounge lud zum Chillen, andere Stationen zum Mitmachen.

    Kinder- und Jugendfest in der Markthalle Kempten - Das war geboten

    Ziel war, niederschwellig und ohne Leistungsdruck zusammenzukommen – unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder sozialem Status. Die Aktion war aufgrund des Wetters vom Hildegardplatz in die Markthalle verlegt worden.

