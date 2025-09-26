Chillen für eine offene Gesellschaft

Für Kinder und Jugendliche war am Freitag einiges in der Markthalle geboten. Zum Tag der Offenen Kinder- und Jugendarbeit hatten das städtische Amt für Jugendarbeit und der Stadtjugendring eingeladen. Junge Bands rockten die Bühne, eine Lounge lud zum Chillen, andere Stationen zum Mitmachen.
Kinder- und Jugendfest in der Markthalle Kempten - Das war geboten
Ziel war, niederschwellig und ohne Leistungsdruck zusammenzukommen – unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder sozialem Status. Die Aktion war aufgrund des Wetters vom Hildegardplatz in die Markthalle verlegt worden.
Zahlen, Daten und Infos: Das ist Kempten im Allgäu
- Einwohner: 72.288 (Stand: 31.12.2024)
- Oberbürgermeister: Thomas Kiechle (CSU)
- Lage: 674 Meter ü. NHN
- Fläche: 63,3 km²
- Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Kempten: Hochschule Kempten (FH), Basilika St. Lorenz, Fürstäbtliche Residenz Kempten mit Hofgarten und Orangerie, Archäologischer Park Cambodunum mit Überresten aus der Römerzeit, Forum Allgäu
- Bekannte Feste und Veranstaltungen in Kempten: Allgäuer Festwoche, Kemptener Jazzfrühling, Tag der Musik, Classix Kammermusikfestival, Open-Air-Konzerte auf dem Hildegard-Platz, Campus Open Air, Silvesterlauf, Kunstnacht, Tanzherbst
- Homepage: www.kempten.de
