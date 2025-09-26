Chillen für eine offene Gesellschaft

Für Kinder und Jugendliche war am Freitag einiges in der Markthalle geboten. Zum Tag der Offenen Kinder- und Jugendarbeit hatten das städtische Amt für Jugendarbeit und der Stadtjugendring eingeladen. Junge Bands rockten die Bühne, eine Lounge lud zum Chillen, andere Stationen zum Mitmachen.

Kinder- und Jugendfest in der Markthalle Kempten - Das war geboten

Ziel war, niederschwellig und ohne Leistungsdruck zusammenzukommen – unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder sozialem Status. Die Aktion war aufgrund des Wetters vom Hildegardplatz in die Markthalle verlegt worden.

