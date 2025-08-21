Mann mit neun Haftbefehlen entgeht Festnahme auf der A7 im Allgäu

Die Grenzpolizei Pfronten hat am Dienstag (19. August 2025) auf einem Rastplatz an der A7 bei Dietmannsried im Allgäu einen Mann mit falschen Papieren kontrolliert. Die Fahnder überprüften gegen 13.20 Uhr ein Auto mit zwei Insassen.

Der Beifahrer legte eine französische Identitätskarte vor, die er lediglich als digitale Kopie auf seinem Handy gespeichert hatte. Das Lichtbild stimmte jedoch nicht mit seiner Person überein.

Die Beamten ermittelten die echten Personalien des Mannes und stellten fest, dass sage und schreibe neun Haftbefehle zur Strafvollstreckung gegen ihn vorlagen.

Zudem verfügte der Mann nur über einen abgelaufenen Aufenthaltstitel.

Neun Haftbefehle: Reisender entgeht Gefängnis mit einer Zahlung von 17.000 Euro

Durch die Zahlung von mehr als 17.000 Euro konnte er die Vollstreckung der Haftbefehle abwenden.

Nach Abschluss der Sachbearbeitung durfte er seine Reise fortsetzen, teilt die Grenzpolizei abschließend mit.

Diese Grenzpolizei-Inspektionen gibt es im Allgäu

Seit März 2025 hat die Grenzpolizei in Pfronten wieder den Status einer eigenständigen Grenzpolizeiinspektion erhalten. Damit gibt es nach fast 27 Jahren wieder eine eigenständige Dienststelle in Pfronten. Zuvor war sie der Inspektion in Lindau unterstellt.

Die Aufwertung hängt mit dem gestiegenen Bedarf an Fahndungskräften zusammen. Seit der Wiedereinführung der Bayerischen Grenzpolizei im Jahr 2018 wuchs die Zahl der Beschäftigten in Pfronten kontinuierlich an. Künftig arbeiten dort knapp 50 Beamtinnen und Beamte.

Polizeipräsidentin Claudia Strößner sprach von einer sicherheitsrelevanten Stärkung für die Region. Anfang Mai begleitete unser Reporter die Pfrontener Beamtinnen und Beamten zu einer Groß-Kontrolle auf der A7 im Allgäu - lesen Sie hier seine Reportage.

Außer in Lindau und in Pfronten gibt es in der Region noch die Grenzpolizeiinspektion Memmingen am Flughafen in Memmingerberg. Am Allgäu Airport sind die Beamten unter anderem für die Kontrolle der Ein- und Ausreisen zuständig.

Die Polizistinnen und Polizisten

überprüfen dort täglich Reisedokumente ,

ahnden Verstöße gegen Aufenthaltsbestimmungen

und führen Schleierfahndungen im Umfeld des Flughafens durch.

Durch die wachsende Zahl internationaler Flugverbindungen gilt der Flughafen im Allgäu als wichtiger Einsatzort der bayerischen Grenzpolizei.