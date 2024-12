Der Einsatz hat sich gelohnt: In langer Vorarbeit hat sich der Förderverein „Sulzberg mitanand“ mit vielen Helfern für eine Wiederauflage der Dorfweihnacht in der Ortsmitte starkgemacht. Von dem Budenzauber zeigten sich die Gäste am ersten Advents-Wochenende begeistert.

