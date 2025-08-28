Brand in Kempten am frühen Morgen: Fast sechsstelliger Schaden in der Innenstadt

Feuerwehr-Einsatz in Kempten heute am frühen Donnerstagmorgen (28.8.2025): Kurz nach 6 Uhr rasten zahlreiche Einsatzkräfte zu einem Brand in einem Geschäft in der Memminger Straße.

Dort war nach Angaben der Polizei in Kempten ein Feuer in den Geschäftsräumen einer Filmproduktion ausgebrochen. Wie Augenzeugen berichten, schlugen Feuerwehrleute die Scheibe der Eingangstüre ein und gingen unter Atemschutz in das Gebäude. Unmittelbar neben den betroffenen Räumen hat ein Innenausstatter sein Geschäft. Auch dessen Ladenfläche wurde geräumt.

Flammen oder Rauch waren nicht zu sehen. Die Polizei bestätigte, dass es ein Feuer, aber keinen Vollbrand gab. Diese sei in der Nähe einer Werkbank ausgebrochen. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache.

Brand heute in Kempten sorgt für knapp sechsstelligen Schaden

Wie die Polizei später auf Nachfrage von allgaeuer-zeitung.de bestätigte, entstand bei dem Feuer in dem Wohn- und Geschäftshaus in Kempten heute Morgen ein knapp sechsstelliger Schaden.

Brand in Kempten heute Morgen: Feuerwehr-Einsatz beendet

Menschen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes heute in Kempten nicht in dem Gebäude - es gibt keine Verletzten.

Der Feuerwehreinsatz in der Memminger Straße in der Kemptener Innenstadt dauerte während des Berufsverkehrs am frühen Morgen an. Es kam zu Behinderungen.

Der Brandort befindet sich zentral in der Kemptener Innenstadt - im Umkreis gibt es zahlreiche Geschäfte und Lokale. Die Straße ist in dem Bereich wegen Bauarbeiten gesperrt.

Erst am Dienstag hatte es in der Region einen großen Feuerwehr-Einsatz gegeben, weil auf dem Gelände eines Schrottplatzes in Durach ein Feuer ausgebrochen war. Die Rauchsäule war von weitem zu sehen, Warnapps wie NINA gaben eine Warnmeldung über ein Feuer in der Nähe von Flugplatz und Wertstoffhof heraus.

