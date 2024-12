Oberallgäu: Landratsamt will erneut Biberabschuss zulassen - BUND kritisiert die Pläne

Die Diskussion um eine geplante Verfügung zum Abschuss von Bibern im Oberallgäu schreibt ein neues Kapitel: Nach seiner Niederlage vor dem Verwaltungsgericht im Eilverfahren hat das Landratsamt die wortgleiche Verfügung ein weiteres Mal auf den Weg gebracht. Diesmal sollen die vom Gericht bemängelten Formfehler vermieden werden. Der Bund Naturschutz (BUND) gibt sich erneut kämpferisch.

Bei einer Pressekonferenz am Montag in Kempten kritisierten BUND-Vertreterinnen das Vorhaben des Landkreises. Es gebe in Bayern ein funktionierendes Biber-Management. Die geplante Verfügung untergrabe dieses, erfülle die rechtlichen Vorgaben nicht und sei auch handwerklich nicht ordentlich gemacht. Die Oberallgäuer BUND-Geschäftsstellenleiterin Christina Mader spricht von Wahlkampfgetöse der Landrätin Indra Baier-Müller, die in der anstehenden Bundestagswahl für die Freien Wähler antritt.

Biber-Abschuss im Oberallgäu: Landratsamt bringt Allgemeinverfügung erneut auf den Weg - BUND kritisiert die Pläne

Wie berichtet, will der Landkreis auf einem beidseitigen Streifen von 30 Metern entlang von Bundes-, Staats- und Kreisstraßen sowie Bahnlinien den Abschuss von Bibern pauschal zulassen, teilt der BUND mit.

Sollte die nun erneut auf den Weg gebrachte und dem BUND für eine Stellungnahme vorgelegte Allgemeinverfügung umgesetzt werden, sei der BUND jedenfalls vorbereitet: Die Klagebegründung aus dem ersten Verfahren sei ja bereits ausgearbeitet. „Wir sind uns sehr sicher, dass die Allgemeinverfügung rechtlich nicht machbar ist“, sagte BUND-Rechtsanwalt Dr. Eric Weiser-Saulin.