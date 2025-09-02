Polizei sucht nach Mann mit Schwert – und findet einen Regenschirm

Am Montagabend ist bei der Polizei in Kempten eine ungewöhnliche Meldung eingegangen: Im Stadtteil Sankt Mang sei ein Mann mit einem Schwert unterwegs. Mit „umfangreichen Fahndungsmaßnahmen“ machten sich die Beamten nach eigenen Angaben auf die Suche nach dem Mann. Sie trafen schließlich einen 15-jährigen Jugendlichen zusammen mit seiner Mutter an, der einen Regenschirm trug.

Der Griff des Regenschirms habe laut Polizei einem Schwert geähnelt. Darauf machten die Beamten den 15-Jährigen und seine Mutter aufmerksam. Zu keinem Zeitpunkt bestand Gefahr für die Bevölkerung, wie die Polizei mitteilt.

Hubschraubereinsatz in Sankt Mang

Erst vergangene Woche Donnerstag zog ein Hubschrauber der Polizei seine Kreise über Sankt Mang. Ein Mann schilderte, im Bereich der Hanebergstraße einen jungen Mann mit Waffe gesehen zu haben. Er soll Militärkleidung getragen haben. Bei der Waffe soll es sich um eine Langwaffe handeln.

Eine großangelegte Fahndung war die Folge. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei Kempten, unterstützt von der Bundespolizei, waren vor Ort - zudem besagter Hubschrauber.

Gefunden werden konnte der bewaffnete Mann nicht. Er soll ziemlich jung sein, wird auf circa 16 Jahre geschätzt. Die Polizei ging davon aus, dass es sich bei der beschriebenen Waffe um ein Softairgewehr handelt. Das hieße, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für andere Personen bestand.

