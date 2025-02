Kibler (Freie Wähler) greift Hiepp (CSU) persönlich an.

Dass Stadträte einander nicht immer gewogen sind, gehört zum kommunalpolitischen Geschäft. Dass Sie sich während Haushaltsreden persönlich angehen, ist allerdings ungewöhnlich. Andreas Kibler, Fraktionschef der Freien Wähler/ÜP, wählte diesen Weg. Als „Kemptener Negativ-Beispiel“ benannte er namentlich das Verhalten der Landwirts-Familie Hiepp in Leupolz und blickte dabei direkt Stadtrat Tobias Hiepp (CSU) an. Aus Kiblers Sicht sei es nicht mit dem Eid der Stadträte vereinbar, wichtige Projekte zu verhindern. Er sprach damit den Ausbau der Ortsdurchfahrt von Leupolz an. Weil die Grundbesitzer sich nicht mit der Stadt einigten, komme der sichere Ausbau der Lenzfrieder Straße nicht voran.

Jochen Sentner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Andreas Kibler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

CSU Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis