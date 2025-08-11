Icon Menü
Unfall bei Oy-Mittelberg: Mann muss mit Helikopter ins Krankenhaus gebracht werden

Unfall bei Oy-Mittelberg

Schwerer Verkehrsunfall sorgt für Hubschraubereinsatz

Eine Frau übersieht bei Oy-Mittelberg beim Linksabbiegen ein Kleinkraftrad. Der Fahrer wird bei der Kollision schwer verletzt.
Von Allgäuer Zeitung
    Am Sonntag kam es zu einem schweren Unfall bei Oy-Mittelberg. Dabei musste ein Mann per Helikopter ins Krankenhaus gebracht werden.
    Am Sonntag kam es zu einem schweren Unfall bei Oy-Mittelberg. Dabei musste ein Mann per Helikopter ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)

    Zu einem schweren Autounfall ist es am Sonntag zwischen Petersthal und Greifenmühle (Kreis Oberallgäu) gekommen. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt und musste per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

    Unfall bei Oy-Mittelberg: Autofahrerin übersieht Fahrzeug

    Laut Angaben der Polizei war eine 65-jährige Autofahrerin gegen Mittag aus Richtung Petersthal unterwegs, als sie links abbiegen wollte. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 71-jährigen Leichtkraftradfahrer und die beiden kollidierten.

    Mann bei Unfall im Oberallgäu schwer verletzt

    Bei dem Unfall zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Beide Fahrzeuge erlitten dabei einen wirtschaftlichen Totalschaden, der von der Polizei auf etwa 7000 Euro geschätzt wurde.

    Um den Unfallhergang genau zu rekonstruieren, wurde ein Gutachter zur Unfallstelle gerufen. Während der Unfallaufnahme blieb die Kreisstraße rund dreieinhalb Stunden vollständig gesperrt.

