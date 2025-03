Drohender Stromausfall: So sorgen Sie zu Hause für den Ernstfall vor

Sich auf einen Blackout in der Stromversorgung vorzubereiten, sei wie eine Versicherung: „Gut sie zu haben, besser, sie nie zu brauchen“. So resümierte Wirtschaftsingenieur Markus Röverkamp am Ende seines Vortrages „Plötzlicher Blackout – Vorsorge geht uns alle an“ zu dem ihn die CSU Altusried in die Alte Post nach Kimratshofen eingeladen hatte. Medienbeauftragter Markus Pöppel stellte den Referenten als vielseitig im Energiebereich beschäftigten Ingenieur und Lehrbeauftragten für Energierecht und Energiemanagement der Hochschule Albstadt-Sigmaringen vor. Mit dem Vortrag wolle die CSU fundierte Informationen zu einem Thema liefern, das viele Menschen bewege.

