Weitnau: Neuer Forstweg führt durchs Fuchsholz

Die Gemeinde Weitnau legt einen neuen Forstweg an. Er soll das „Fuchsholz“ genannte Waldstück beim Weiler Ettensberg erschließen und auch für Lkw geeignet sein. Der Gemeinderat beschloss bei einer Gegenstimme, den Bau für knapp 235.000 Euro in Auftrag zu geben.

Die Arbeiten sollen Ende Oktober beginnen. Laut Gemeindeverwaltung sind wasserrechtliche und naturschutzfachliche Belange bereits abgeklärt, eine artenschutzrechtliche Begleitung der Maßnahme sei nötig. Für die Gemeinde fallen keine Kosten an: Nicht geförderte Beträge sind von den Anliegern zu finanzieren.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist das Oberallgäu

Landrätin: Indra Baier-Müller (Freie Wähler)

Fläche: 1.527,97 Quadratkilometer

Verwaltungssitz: Sonthofen

Städte: Immenstadt, Sonthofen

Höchster Punkt: 2649 Meter

Tiefster Punkt: 585 Meter

Autokennzeichen: OA

Einwohner: 155.413 (Stand: 31. Dez. 2024)

Ausflugsziele (eine Auswahl): Breitachklamm , Starzlachklamm , Buchenegger Wasserfälle, Großer Alpsee bei Immenstadt, Freibergsee in Oberstdorf, Niedersonthofener See (auch Niso), Gaisalpsee bei Oberstdorf

Bekannte Berge (eine Auswahl): Grünten , Nebelhorn, Söllereck, Hochgrat, Fellhorn, Iseler, Riedberger Horn, Rubihorn, Mittag, Mädelegabel, Höfats

Homepage : www.oberallgaeu.org