Wildpoldsried lädt zum Streuobstwiesen-Tag am WiWa-Badeteich

Ein „Streuobstwiesen-Tag“ findet am Samstag, 11. Oktober, von 10 bis 15 Uhr am WiWa-Badeteich in Wildpoldsried statt. Das teilt die Gemeinde mit.

Stände vermitteln demnach das Thema Streuobst in vielen Facetten:

Die Schule verkauft Bastelsachen,

der Landschaftspflegeverband zeigt Apfelsorten,

der Gartenbauverein presst Apfelsaft,

der Gartenbauverein Haldenwang bastelt Äpfel und Birnen aus Heu,

die Gärtnerei Schellheimer bietet Kinderbaggern im Sand

und der Getränkemarkt Tögel schenkt Cidre aus.

Streuobstwiesen-Fest am Wiwa-Badeteich in Wildpoldsried (Oberallgäu): Das ist am Samstag geboten

Das Rahmenprogramm beim Streuobst-Wiesen-Tag Wildpoldsried: Ab 10.15 Uhr trägt die erste Klasse ein Gedicht vor, 45-minütige Exkursionen auf eine Streuobstwiese beginnen um 10.30 und 12.30 Uhr, ab 11.30 Uhr zeigt die zweite Klasse einen Tanz, ab 12 Uhr die dritte Klasse ein Lied, ab 13.30 Uhr die Klasse 4a ein Theater, ab 14 Uhr wird Apfelsaft gepresst, die Klasse 4b zeigt ab 14.30 Uhr ein Theater.

Das Fest findet bei fast jedem Wetter statt, aktuelle Informationen auf den Internet-Webseiten der Gemeinde Wildpoldsried und des Landschaftspflegeverbandes Oberallgäu-Kempten.

