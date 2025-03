So verändern Akku-Züge den Bahnverkehr im Ostallgäu

Diese Nachricht hat Politik und Wirtschaft in der Region positiv überrascht: Noch in diesem Jahr will der Freistaat Bayern – wie berichtet – die Deutschen Bahn mit den Planungen beauftragen, weitere Strecken im Allgäu zu elektrifizieren. Das neue Konzept sieht zudem vor, auf Eisenbahnlinien, die keine Oberleitungen erhalten, Akku-Züge einzusetzen. Für das Ostallgäu geplant: Die Strecke zwischen Buchloe und Biessenhofen soll elektrifiziert werden. Ab Biessenhofen werden die Züge demnach mit Akku-Antrieb weiter nach Füssen und zurück fahren. In der Lechstadt soll eine Ladestation entstehen. So will die Staatsregierung das Ziel erreichen, dass bis 2040 keine Diesel-Züge mehr auf den Schienen in der Region unterwegs sind.

