Wie das neue Bündnis mehr Lebensqualität für Marktoberdorf schaffen will

Smoothies aus gerettetem Obst – ganz nachhaltig mit Muskelantrieb auf dem Smoothie-Fahrrad hergestellt. Das Reparaturcafé reparierte kleine Geräte vor Ort. Am Stand des Arbeitskreises Nachhaltige Mobilität ließ sich gemeinsam an großen Kartenausschnitten die Verkehrsplanung in Marktoberdorf diskutieren und menschenfreundlicher gestalten. Unter dem Motto „Mach mit! Marktoberdorf!“ hatten der Bund Naturschutz und das Bündnis Nachhaltiges Marktoberdorf einen spannenden und vielseitigen Abend veranstaltet. Ziel war es, die verschiedenen Arbeitskreise und Initiativen vorzustellen, die sich in Marktoberdorf für eine nachhaltige Zukunft einsetzen.

Welche Vorteile das neue Bündnis für Marktoberdorf bringen soll

In der Atelierwerkstatt stellten die Arbeitskreise ihre Aktivitäten an einzelnen Ständen vor. Dazu zählten neben jenem Foodsharing-Stand mit Smoothies, belegten Semmeln und anderen geretteten Lebensmitteln Informationsstände zu nachhaltiger Mobilität in Marktoberdorf, zu Balkonkraftwerken und einigem mehr. Auch die Landschaftspflege war ein Schwerpunkt, und die Krautgarteninitiative stellte sich vor. Diese hatte für die Gäste eine Suppe aus selbst angebautem Gemüse gekocht und die Landschaftspflegegruppe schenkte Apfelsaft aus der von ihr betreuten Obstbaumallee in Rieder aus.

Icon Vergrößern In der Filmburg stellten die verschiedenen Arbeitskreise des neuen Bündnisses ihre Tätigkeiten und Ziele vor. Foto: Thomas Häring Icon Schließen Schließen In der Filmburg stellten die verschiedenen Arbeitskreise des neuen Bündnisses ihre Tätigkeiten und Ziele vor. Foto: Thomas Häring

Nach einem regen Austausch in der Atelierwerkstatt setzte sich der Abend in der Filmburg fort. In einer von Monika Schubert moderierten Gesprächsrunde berichteten Vertreter und Vertreterinnen der Arbeitskreise zu den Entstehungsgeschichten, den Hintergründen und den aktuellen Aktivitäten. Bündnis-Vorsitzender Ralf Strohwasser erläuterte dabei auch den Zusammenschluss von Bündnis Nachhaltiges Marktoberdorf mit der Ortsgruppe Marktoberdorf des BN. Durch diese Zusammenführung können nun alle nachhaltigen Aktivitäten unter einem Dach koordiniert werden. Das stärke die Zusammenarbeit und die Sichtbarkeit der Projekte.

Neues Bündnis in Marktoberdorf zeigt eigenen Imagefilm im Kino

Die Veranstaltung fand ihren Höhepunkt mit der Präsentation eines Imagefilms, der von Moritz Vodermeyer produziert wurde. Der dreiminütige Film stellte das Bündnis und den Bund Naturschutz vor und animierte die Bürger, sich an den Projekten zu beteiligen. Der Film läuft derzeit als Vorfilm im Kinoprogramm der Filmburg und trägt laut Pressemitteilung dazu bei, das Bewusstsein für nachhaltiges Handeln in Marktoberdorf weiter zu fördern.

Abgerundet wurde der Abend mit der Filmvorführung von „Der Waldmacher“, der sich mit der Aufforstung afrikanischer Trockengebiete befasste und so einen eindrucksvollen Blick auf globale Nachhaltigkeitsthemen warf.

Näheres über das Bündnis gibt es unter www.zukunft-mod.de