Aufsteiger kommt zum FC Thalhofen: So geht der Gastgeber das Spiel an

Im Toto-Pokalspiel hat der FC Thalhofen am Mittwoch mit 7:5 nach Elfmeterschießen erfolgreich gegen den SVO Germaringen Revanche genommen. Denn in der Bezirksliga hatten die Fußballer gegen sie mit 1:2 verloren. Nun trifft der FCT am Samstag, 16. August, um 15.30 Uhr im Stadion am Mühlsteig auf Aufsteiger SpVgg Langerringen.

Die Gäste sicherten sich in der vergangenen Saison als Tabellenzweiter der Kreisliga Augsburg die Teilnahme an der Relegation und setzten sich dort erfolgreich durch. Nach nur einem Jahr Abstinenz kehrt das Team damit in die Bezirksliga Schwaben Süd zurück. In den ersten vier Saisonspielen sammelte die Mannschaft von Trainer Sebastian Korner drei Punkte und belegt Rang 13 der Tabelle. Am vergangenen Spieltag unterlag Langerringen dem SV Egg an der Günz zu Hause deutlich mit 1:4.

Die Fußballer des FC Thalhofen schöpfen Kraft aus zwei Siegen

Zufriedenheit herrschte hingegen beim FC Thalhofen mit dem Auftritt in der vergangenen Woche in Wiggensbach (3:1). Die Mannschaft zeigte die geforderte Reaktion auf die schwachen Vorstellungen zuvor, war von Beginn an hellwach und präsent auf dem Platz. Nun gilt es, diese Energie und Entschlossenheit erneut auf den Rasen zu bringen.

„Wir wissen, zu welcher Leistung wir fähig sind. Jetzt geht es darum, diese Qualität in Zukunft regelmäßig abzurufen“, betont Trainer Florian Niemeyer. Für den FCT steht am Samstag vor allem im Fokus, die gezeigte Leistung zu bestätigen und mit einem weiteren Sieg Schwung für die kommenden Wochen zu sammeln – eine Phase, die richtungsweisend sein dürfte.

Bereits am Mittwoch, 20. August, wartet mit dem TSV Bobingen die nächste Aufgabe, ehe es gegen den TV Erkheim, den VfL Kaufering und den SV Mering geht. Dies sind alles Gegner, die den Anspruch haben, in der Spitzengruppe mitzuspielen.

So will der FC Thalhofen gegen Aufsteiger Langerringen spielen

Der Kader des FC Thalhofen: Patrick Reichhart, Simon Nägele, Benjamin Büttner, Cedric Wahler, Nicolas Steger, Janik Suske, Dennis Beutel, Nico Beutel, Julien Drimml, Robin Volland, Patrick Sandner, Niklas Zeiler, Mirza Velagic, Robin Thiel, Michael Dittrich, Benedikt Brugger.