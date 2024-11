FC Thalhofen hat fürs letzte Heimspiel eine besondere Mission

Das letzte Heimspiel vor der Winterpause in der Fußball-Bezirksliga steht für den FC Thalhofen an. Am Samstag, 16. Oktober, geht es gegen den Aufsteiger SpVgg Lagerlechfeld im Stadion am Mühlsteig. Anpfiff ist um 14 Uhr.

Was den FC Thalhofen auszeichnet - besonders nach dem Derby gegen Kaufbeuren

Die Gäste sind gut in der neuen Klasse angekommen und befindet sich auf dem achten Tabellenrang. In 18 Spielen fuhr die Mannschaft von Trainer Daniel Raffler 26 Punkte ein. Damit steht der Aufsteiger nach der Hälfte der Saison acht Punkte über dem Abstiegsrelegationsplatz.

Der FC Thalhofen seinerseits konnte auch im Derby gegen die SpVgg Kaufbeuren (2:0) in der vergangenen Woche nicht bezwungen werden und verzeichnet nun sieben Siege in Folge. Jedoch schwächelt auch die Konkurrenz nicht und so beträgt der Abstand auf die Tabellenspitze weiterhin sieben Punkte. Ziel der Mannschaft vom Mühlsteig bleibt deshalb, keine Punkte bis zur Winterpause abzugeben.

Folglich will sich die Mannschaft am Samstag für die bittere Niederlage im Hinspiel revanchieren und die nächsten drei Punkte einfahren. Damals ging der Aufsteiger früh in Führung. Der FC Thalhofen schaffte es trotz drückender Überlegenheit nicht, einen Treffer zu erzielen und verlor am Ende verdient mit 0:2.

Diesen Kader schickt Thalhofens Trainer Niemeyer ins Rennen

Für die Revanche steht Thalhofens Trainer Florian Niemeyer, abgesehen von den vier Langzeitverletzten, der gesamte Kader zur Verfügung.

FC Thalhofen: Lukas Kress, Patrick Reichhart, Benjamin Büttner, Matthias Vetter, Jakob Zeiler, Nicolas Steger, Cedric Wahler, Timo Welte, Robin Volland, Dennis Hoffmann, Marvin Wahler, Dennis Beutel, Michael Dittrich, Linus Zeiler, Niklas Zeiler, Simon Nägele, Julien Drimml.