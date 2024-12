Bund legt sich beim Breitbandausbau in Biessenhofen ins Zeug

Gute Nachrichten für die Gemeinde Biessenhofen: Wie der Allgäuer Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke (CSU) mitteilt, erhält die Gemeinde für den Gigabitausbau der Telekommunikationsnetze eine Fördersumme von fast 5 Millionen Euro. Biessenhofen investiert in den Ausbau der Breitbandversorgung für bislang unterversorgte Adressen. Von den veranschlagten Gesamtkosten in Höhe von 9.999.000,00 Euro übernimmt der Bund 50 Prozent. Der entsprechende Förderantrag der Gemeinde wurde geprüft und positiv beschieden. „Die Bundesförderung ist ein bedeutender Schritt für die digitale Zukunft der Gemeinde Biessenhofen“, erklärt Stracke in einer Pressemitteilung.

Was der Ausbau in Biessenhofen für Private und Unternehmen bedeutet

„Ein hochleistungsfähiges Breitbandnetz ist ein zentrales Merkmal attraktiver Regionen und Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg. Für Unternehmen, Selbständige wie auch für private Haushalte sind ein schnelles Internet heute unverzichtbar“, betont der Abgeordnete. „Ich freue mich, dass Biessenhofen von dieser beachtlichen Förderung profitiert. Sie ist ein wichtiger Beitrag dafür, Glasfaser für alle zu erreichen.“

So steht Abgeordneter Stracke zum schnellen Internet

Der Zuwendungsbescheid wurde kürzlich an die Gemeinde Biessenhofen übermittelt. „Digitalisierung ist kein Luxus, sondern eine Grundvoraussetzung für Fortschritt, Klimaschutz und Lebensqualität. Schnelles Internet stärkt gerade ländliche Regionen wie das Allgäu, sichert Arbeitsplätze und verbessert unseren Alltag“, so Stracke abschließend.