Heimrecht im Spitzenspiel: Tabellenführer erwartet den Drittplatzierten

Die Winterpause ist vorbei, die Handballerinnen und ihre Fans fiebern dem Neustart der Saison entgegen. Für die Frauen der SG Biessenhofen-Marktoberdorf steht ein Härtetest an. Am Samstag, 11. Januar, empfangen die ungeschlagenen Tabellenführerinnen der Bezirksoberliga den TSV Weilheim zum ersten Heimspiel des Jahres. Anwurf ist um 18 Uhr in der Sporthalle Biessenhofen – und die Vorfreude auf ein spannendes Duell ist groß.

Das zeichnet die Frauen der SG Biessenhofen-Marktoberdorf aus

Mit einer makellosen Bilanz von 16:0 Punkten und der Position als einzig ungeschlagene Mannschaft der Liga haben die SG-Frauen eine beeindruckende Hinrunde hingelegt. Der erste Tabellenplatz ist das Resultat harter Arbeit, spielerischer Klasse und eines herausragenden Teamgeists. Nun gilt es, diesen Erfolgslauf auch in der Rückrunde fortzusetzen. Trainer und Mannschaft haben die Winterpause intensiv genutzt, um die Grundlagen weiter zu festigen und an Feinheiten zu arbeiten.

„Wir sind heiß darauf, endlich wieder auf dem Spielfeld zu stehen“, sind sich die Spielerinnen einig. „Die Tabelle zeigt, dass wir zu Recht oben stehen. Aber wir wissen, dass jedes Spiel eine neue Herausforderung ist. Vor allem gegen einen Gegner wie Weilheim müssen wir hellwach sein.“

Mit diesen Eigenschaften trumpft der Gegner auf

Der TSV Weilheim reist als Tabellendritter nach Biessenhofen und weist eine Bilanz von sechs Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen mit. Zwar hat Weilheim bereits ein Spiel mehr absolviert als die SG, dennoch zeigen die bisherigen Ergebnisse, dass die Mannschaft gefährlich sein kann. Vor allem die offensive Variabilität und die kämpferische Mentalität des TSV haben in der Hinrunde überzeugt.

„Weilheim wird alles daransetzen, uns die ersten Punkte abzunehmen“, warnt der SG-Trainer. „Wir müssen vor allem ihre schnelle erste Welle und das Zusammenspiel im Rückraum im Auge behalten. Es wird wichtig sein, dass wir kompakt in der Abwehr stehen und unser eigenes Tempospiel konsequent durchziehen.“

Beide Teams haben bereits bewiesen, dass sie oben mitspielen können. Für Weilheim bietet das Spiel eine Chance, den Abstand zur SG zu verkürzen. Für die SG hingegen geht es darum, ihre Spitzenposition zu verteidigen.

Das ist die Rolle der Zuschauer

Auch die Fans dürfen sich freuen, denn die Mannschaft will in der heimischen Halle nicht nur zwei Punkte einfahren, sondern auch mit attraktivem Handball überzeugen. „Unsere Zuschauer sind ein wichtiger Faktor, der uns immer wieder pusht. Wir hoffen, dass die Halle voll ist und wir gemeinsam ein tolles Spiel erleben können“, heißt es aus der Mannschaft.

Nicht nur in Hinsicht auf das Spiel gegen Weilheim blickt die SG optimistisch auf die kommenden Wochen. Die Tabellenführung zu behalten, ist eine große Motivation. Dennoch bleibt die Mannschaft bescheiden: „Wir sehen jedes Spiel einzeln und wissen, dass wir uns alles hart erarbeiten müssen. Nur so können wir am Ende unser Ziel erreichen“.