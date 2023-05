Der Gratisnahverkehr in Augsburgs Innenstadt soll auf Prüfstand kommen

Augsburg möchte beim Nahverkehr an Stellschrauben drehen. Dazu gehören die City-Zone, aber auch ein Samstags-Familienticket. Dem Fünf-Minuten-Takt droht das Ende.

03.05.2023 | Stand: 12:27 Uhr

Im Nahverkehr könnte es mittelfristig zu Änderungen kommen, die auf Fahrgäste erhebliche Auswirkungen haben: Augsburgs Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle (CSU) hat ein Papier erarbeiten lassen, in dem eine Reihe recht konkreter Überlegungen formuliert werden. Das sind Verbesserungen wie ein Samstags-Familienticket, ein elektronischer Entfernungstarif ohne Zonen oder eine neue Buslinie von Inningen nach Haunstetten. Vorgeschlagen wird, den Gratis-Innenstadt-Nahverkehr in der jetzigen Form auf den Prüfstand zu stellen. Zudem will Hübschle, nachdem die Stadtwerke coronabedingt in den vergangenen drei Jahren vom üblichen Fünf-Minuten-Taktschema bei der Tram abgewichen sind, eine endgültige Regelung der Taktfrage. Droht dem Fünf-Minuten-Takt damit das endgültige Ende?

