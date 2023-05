Stadt sperrt an Sommerwochenenden nachts die ganze Maximilianstraße

Zusätzlich zum Fußgängerzonen-Versuch in der Augsburger Maximilianstraße wird auch der Süden zeitweise gesperrt. Für Clubs und Discos gibt es stadtweit eine neue Regelung.

19.05.2023 | Stand: 09:39 Uhr

Die Stadt Augsburg will einen Teil der Maßnahmen aus den Corona-Jahren in der Maximilianstraße dauerhaft fortsetzen. Die Außengastronomie in der Innenstadt soll auch heuer wie schon in den Vorjahren zwischen Juni und August bis maximal 1 Uhr nachts öffnen dürfen. In der Maximilianstraße gilt üblicherweise 24 Uhr als Schließzeit. Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) sagte am Mittwoch im Stadtrat, dass sich ein Teil der in der Pandemie entwickelten Ideen bewährt habe. Dazu zählt auch, die Maximilianstraße in den Nächten auf Freitag, Samstag und Sonntag für den Verkehr zu sperren. Die nördliche Maximilianstraße zwischen Merkur- und Herkulesbrunnen ist seit Mai ja ohnehin versuchsweise rund um die Uhr zur Fußgängerzone erklärt worden. Für die südliche Maximilianstraße zwischen Herkulesbrunnen und St. Ulrich kommt es ab 25. Mai aber wieder zur nächtlichen Sommersperre. Das beschloss der Stadtrat einstimmig, er verspricht sich davon mehrere Dinge.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.