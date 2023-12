Übernimmt der Freistaat Bayern das Römische Museum in Augsburg?

Ministerpräsident Markus Söder will das Augsburger Ausstellungshaus "wiederbeleben". Wie könnte eine Kooperation mit dem Freistaat zum Römischen Museum aussehen?

07.12.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Wird sich der Freistaat Bayern künftig stärker in den Betrieb eines Römischen Museums in Augsburg einbringen? Nachdem Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag in seiner Regierungserklärung eine "Wiederbelebung" des derzeit geschlossenen Ausstellungshauses angekündigt hatte, präzisierte Kunstminister Markus Blume ( CSU ) am Mittwoch, wie diese aussehen könnte. Demnach ist nicht auszuschließen, dass der Freistaat den Betrieb des Römischen Museums übernimmt oder zumindest unterstützt.

