Tanzbar und Spectrum: Wo man mit "Ü50" in Augsburg zum Tanzen geht

Orte, an denen man mit um die 50 weggehen kann, sind in Augsburg rar. In der Tanzbar wird zu Schlagern ganz klassisch getanzt - im Spectrum zum Sound der 80er.

Von Fridtjof Atterdal

13.03.2023 | Stand: 11:48 Uhr

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.