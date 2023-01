Wetter am Wochenende, 21. und 22. Januar 2023: Schnee, Regen und Glätte - aber auch Sonne

Das Wochenende am 21. Januar und 22. Januar 2023 hat ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken im Gepäck, bringt aber auch Schnee, Regen und Glätte. Den genauen Wetterbericht haben wir hier für Sie zusammengefasst.

20.01.2023 | Stand: 13:41 Uhr

Am Wochenende, 21. Januar 2023 und 22. Januar 2023, bleibt es winterlich in Deutschland. Laut wetterkontor.de wird das Wochenende von Schnee, Wolken, Glätte und Kälte bestimmt. Wie das Wetter in den nächsten Tagen genau aussieht, erfahren Sie hier.

Wetter am Samstag, 21. Januar 2023: Wechselspiel aus Sonne und Wolken mit einem Mix aus Wind, Schnee und Regen

Abklingender Schneefall zum Start ins Wochenende: In der Nacht von Freitag auf Samstag schneit es vor allem westlich des Rheins und im Südwesten noch teilweise. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) lassen die Schneeschauer im Norden nach und auch in Richtung Süden schneit es weniger. Vor allem im Bergland fallen aber noch bis zu fünf Zentimeter Neuschnee. Die Temperatur kühlt auf zwei bis minus sieben Grad ab. Autofahrer sollten vor allem in der Westhälfte des Landes und an den Alpen aufpassen. Die Straßen könnten glatt sein. Der DWD warnt zudem im Westen und in Mitteldeutschland streckenweise vor Nebel.

Der Samstag wird von einem Wechselspiel aus Wolken und Sonne begrüßt. Im äußersten Norden bleibt es meist trocken. Auch im Westen bleibt es laut DWD überwiegend trocken und die Sonne lässt sich etwas länger blicken. An den Alpen hält der Schneefall an. Im Tagesverlauf breitet sich der Schnee weiter aus. Von Polen zieht leichter bis mäßiger Schneefallüber den Osten und Südosten Deutschlands. Abends kommt es im Nordosten teilweise nass von oben: Regen. Auf einigen Straßen kann es aufgrund von Glätte gefährlich werden. Die Temperaturen liegen bei minus vier bis vier Grad. Schwacher bis mäßiger Wind weht laut DWD über ganz Deutschland. Vor allem im östlichen Bergland sowie an der Ostsee kann dieser im Tagesverlauf mitunter stark böig werden und lokal für Schneeverwehungen sorgen.

Deutschland-Wetter in der Nacht von Samstag auf Sonntag

Die Nacht von Samstag auf Sonntag wird durchwachsen. Während es in der gesamten Westhälfte weitgehend trocken bleibt, ist im Osten und Südosten teils mit Schnee, Schneeregen oder Regen zu rechnen. Auf einigen Straßen kann es glatt werden. Die Temperaturen sinken auf zwei Grad auf Helgoland (Schleswig-Holstein) und minus acht Grad in Oberstdorf. Laut DWD kann es in der Nacht bis zu minus zehn Grad kalt werden.

Wetter am Sonntag, 22. Januar 2023: Vorsicht vor glatten und rutschigen Straßen

Am Sonntag machen sich graue Wolken am Himmel breit und ziehen mit ein paar Schneeflocken und schwächer werdenden Schneefällen von Osten und Süden über die Mitte Deutschlands westwärts. Im Nordosten regnet es. Auch Schneeregen ist hier möglich. Trocken bleibt es an der Nordsee bei einem Mix aus Sonne und vielen Wolken. Wie schon am Samstag wird es laut DWD auch am Sonntag vielerorts glatt und rutschig auf den deutschen Straßen.

Die Temperaturen liegen zwischen minus vier Grad am Alpenrand und vier Grad auf der Ostseeinsel Rügen (Mecklenburg-Vorpommern). Aus Nordosten weht ein schwacher bis mäßiger, am Meer frischer Wind.

Rein in die neue Woche geht es nach Angaben des DWD in der Nacht von Sonntag auf Montag mit einigen letzten Schneefällen im Westen, Südwesten und Osten. Sonst bleibt es weitgehend trocken und Wolkendecke am Himmel lockert sich auf. Die Tiefsttemperaturen liegen in der Nacht bei minus ein bis minus acht Grad. Auf den Straßen kann es zu Glätte und gefrierender Nässe kommen.

Wetter am Montag, 23. Januar 2023: Wolken und Nebel lösen den Schnee ab

Am Montag wird es überwiegen bedeckt und neblig. In vielen Regionen kommt es zu Wolken- oder Hochnebelfeldern. Laut DWD ist teils aber auch mit Auflockerungen und Sonne zu rechnen. In Sachsen hält sich zäher Nebel. Sonnig wird es vor allem in der Westhälfte häufiger. Schnee gibt es beim Wetter in Bayern am Wochenende im Südosten des Bundeslands. Die Temperaturwerte halten sich bei minus vier bis vier Grad. Am Montag weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Osten bis Nordosten.

Prognose für die kommende Woche: Schnee und Regen im Wechsel

Bis zum nächsten Wochenende soll es laut DWD wechselhaft mit Schnee und Regen bleiben. Die kommende Woche von 23. Januar 2023 bis 29. Januar 2023 verspricht aber auch immer wieder trockene Phasen mit etwas Sonne. Starke Temperaturschwankungen wird es nicht geben.

