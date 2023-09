Wie viele pflegebedürftige Menschen gibt es in Deutschland?

Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt in Deutschland jedes Jahr an. Wie viele Menschen pflegebedürftig sind, wo sie gepflegt werden und wie die Lage in 50 Jahren aussehen wird, lesen Sie hier.

15.09.2023 | Stand: 15:44 Uhr

In Deutschland steigt die Lebenserwartung immer weiter an und damit nimmt auch das Thema Pflege einen immer größer werdenden Stellenwert in der Gesellschaft ein - denn mehr und mehr Menschen sind darauf angewiesen. Die Zahl der Pflegebedürftigen - Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die (dauerhaft) Hilfe benötigen - wächst laut dem Statistischen Bundesamt Destatis seit Jahren. So waren der Gesundheitsberichtserstattung (GBE) des Bundes zufolge 2011 etwa 2,5 Millionen Menschen pflegebedürftig, während die Zahl für 2021 bereits bei knapp 5 Millionen liegt. Doch wie viele Menschen sind in Deutschland eigentlich pflegebedürftig, welchen Pflegegrad haben sie, wie werden sie versorgt und wie wird die Lage im Jahr 2070 aussehen?

Übrigens: Mit der Pflegereform 2023ändert sich ab 2024 einiges für Leistungsempfänger, zum Beispiel wird das Pflegegeld ab Januar erhöht.

Von 1999 bis 2021: Wie viele Pflegebedürftige leben in Deutschland?

Das Statistische Bundesamt Destatis veröffentlich alle zwei Jahre eine neue Pflegestatistik, die den Pflegebedarf in Deutschland ermittelt. Ende 2023 soll eine neue Statistik veröffentlicht werden. Die aktuellsten Zahlen stammen daher aus dem Jahr 2021. Aber für dieses Jahr gibt es zur Frage, wie viele Menschen pflegebedürftig sind, bereits eine Hochrechnung. Demnach könnten Ende 2023 zwischen 5,1 und 5,4 Millionen pflegebedürftige Personen in Deutschland leben.

Wie haben sich die Zahlen aber im Laufe der Jahre entwickelt? Dazu hat die GBE des Bundes folgende Zahlen veröffentlich:

2021 : 4.961.146 Pflegebedürftige machen 6,0 Prozent der Gesamtbevölkerung aus

: 4.961.146 Pflegebedürftige machen 6,0 Prozent der Gesamtbevölkerung aus 2019 : 4.127.605 Pflegebedürftige machen 5,0 Prozent der Gesamtbevölkerung aus

: 4.127.605 Pflegebedürftige machen 5,0 Prozent der Gesamtbevölkerung aus 2017 : 3.414.378 Pflegebedürftige machen 4,1 Prozent der Gesamtbevölkerung aus

: 3.414.378 Pflegebedürftige machen 4,1 Prozent der Gesamtbevölkerung aus 2015 : 2.860.293 Pflegebedürftige machen 3,5 Prozent der Gesamtbevölkerung aus

: 2.860.293 Pflegebedürftige machen 3,5 Prozent der Gesamtbevölkerung aus 2013 : 2.626.206 Pflegebedürftige machen 3,3 Prozent der Gesamtbevölkerung aus

: 2.626.206 Pflegebedürftige machen 3,3 Prozent der Gesamtbevölkerung aus 2011 : 2.501.441 Pflegebedürftige machen 3,1 Prozent der Gesamtbevölkerung aus

: 2.501.441 Pflegebedürftige machen 3,1 Prozent der Gesamtbevölkerung aus 2009 : 2.338.252 Pflegebedürftige machen 2,9 Prozent der Gesamtbevölkerung aus

: 2.338.252 Pflegebedürftige machen 2,9 Prozent der Gesamtbevölkerung aus 2007 : 2.246.829 Pflegebedürftige machen 2,7 Prozent der Gesamtbevölkerung aus

: 2.246.829 Pflegebedürftige machen 2,7 Prozent der Gesamtbevölkerung aus 2005 : 2.128.550 Pflegebedürftige machen 2,6 Prozent der Gesamtbevölkerung aus

: 2.128.550 Pflegebedürftige machen 2,6 Prozent der Gesamtbevölkerung aus 2003 : 2.076.935 Pflegebedürftige machen 2,5 Prozent der Gesamtbevölkerung aus

: 2.076.935 Pflegebedürftige machen 2,5 Prozent der Gesamtbevölkerung aus 2001 : 2.039.780 Pflegebedürftige machen 2,5 Prozent der Gesamtbevölkerung aus

: 2.039.780 Pflegebedürftige machen 2,5 Prozent der Gesamtbevölkerung aus 1999: 2.016.091 Pflegebedürftige machen 2,5 Prozent der Gesamtbevölkerung aus

Der starke Anstieg ab 2017 an Personen, die als pflegebedürftig gelten, hängt nicht nur mit der Alterung der Gesellschaft zusammen. Laut Destatis zeigen sich hier auch die Effekte des weiter gefassten Pflegebedürftigkeitsbegriffs, der zum 1. Januar 2017 eingeführt wurden. Im Zuge der Pflegereform 2017 wurden auch die Pflegestufen durch die Pflegegrade 1 bis 5 ersetzt.

Pflegestatistik 2021: Wie viele Pflegebedürftige gibt es in den Bundesländern?

Die Pflegestatistik 2021 hat auch erfasst, wie viele pflegbedürftige Menschen von deutschlandweit knapp 5 Millionen in den einzelnen Bundesländern erfasst wurden. Laut der GBE des Bundes leben mit 1,2 Millionen Menschen die meisten Pflegebedürftigen in Nordrhein-Westfalen - allerdings nur in absoluten Zahlen. Die Pflegequote - der Anteil der Pflegebedürftigen in einem Bundesland - ist mit 7,9 Prozent in Thüringen am größten.

Das sind die Zahlen für die Bundesländer:

Baden-Württemberg : 540.401 Pflegebedürftige mit einer Pflegequote von 4,9 Prozent

: 540.401 Pflegebedürftige mit einer Pflegequote von 4,9 Prozent Bayern : 578.147 Pflegebedürftige mit einer Pflegequote von 4,4 Prozent

: 578.147 Pflegebedürftige mit einer Pflegequote von 4,4 Prozent Berlin : 185.528 Pflegebedürftige mit einer Pflegequote von 5,0 Prozent

: 185.528 Pflegebedürftige mit einer Pflegequote von 5,0 Prozent Brandenburg : 184.646 Pflegebedürftige mit einer Pflegequote von 7,3 Prozent

: 184.646 Pflegebedürftige mit einer Pflegequote von 7,3 Prozent Bremen : 42.048 Pflegebedürftige mit einer Pflegequote von 6,2 Prozent

: 42.048 Pflegebedürftige mit einer Pflegequote von 6,2 Prozent Hamburg : 90.288 Pflegebedürftige mit einer Pflegequote von 4,9 Prozent

: 90.288 Pflegebedürftige mit einer Pflegequote von 4,9 Prozent Hessen : 368.396 Pflegebedürftige mit einer Pflegequote von 5,9 Prozent

: 368.396 Pflegebedürftige mit einer Pflegequote von 5,9 Prozent Mecklenburg-Vorpommern :122.866 Pflegebedürftige mit einer Pflegequote von 7,6 Prozent

:122.866 Pflegebedürftige mit einer Pflegequote von 7,6 Prozent Niedersachsen : 542.904 Pflegebedürftige mit einer Pflegequote von 6,8 Prozent

: 542.904 Pflegebedürftige mit einer Pflegequote von 6,8 Prozent Nordrhein-Westfalen : 1.191.981 Pflegebedürftige mit einer Pflegequote von 6,6 Prozent

: 1.191.981 Pflegebedürftige mit einer Pflegequote von 6,6 Prozent Rheinland-Pfalz : 241.364 Pflegebedürftige mit einer Pflegequote von 5,9 Prozent

: 241.364 Pflegebedürftige mit einer Pflegequote von 5,9 Prozent Saarland : 70.556 Pflegebedürftige mit einer Pflegequote von 7,2 Prozent

: 70.556 Pflegebedürftige mit einer Pflegequote von 7,2 Prozent Sachsen : 310.674 Pflegebedürftige mit einer Pflegequote von 7,7 Prozent

: 310.674 Pflegebedürftige mit einer Pflegequote von 7,7 Prozent Sachsen-Anhalt : 166.348 Pflegebedürftige mit einer Pflegequote von 7,7 Prozent

: 166.348 Pflegebedürftige mit einer Pflegequote von 7,7 Prozent Schleswig-Holstein : 158.546 Pflegebedürftige mit einer Pflegequote von 5,4 Prozent

: 158.546 Pflegebedürftige mit einer Pflegequote von 5,4 Prozent Thüringen: 166.453 Pflegebedürftige mit einer Pflegequote von 7,9 Prozent

Pflegegrad, Geschlecht und Alter: Wer ist in Deutschland pflegebedürftig?

Die meisten Pflegebedürftigen in Deutschland haben laut Destatis einen Pflegegrad 2 (40,8 Prozent) und nur 4,9 Prozent der Pflegebedürftigen haben einen Pflegegrad 5. Mit 28,5 Prozent ist Pflegegrad 3 am zweithäufigsten vertreten, gefolgt von Pflegegrad 1 mit 13,4 Prozent und Pflegegrad 4 mit 12,3 Prozent.

Die meisten Pflegebedürftigen sind hochbetagt und der Frauenanteil überwiegt mit rund 62 Prozent. Laut der GBE des Bundes wurden für 2021 insgesamt 1.890.307 männliche und 3.070.839 weibliche Pflegebedürftige gezählt. Auf die Gesamtbevölkerung gerechnet, macht das bei den Männern eine Pflegequote von 4,6 Prozent und bei den Frauen von 7,3 Prozent aus.

Lediglich für die Altersstufe unter 75 Jahren ergeben sich für Männer und Frauen ähnliche Werte:

Pflegebedürftige unter 75 Jahren: 1.715.689 Personen mit einer Pflegequote von 2,3 Prozent

Pflegebedürftige Männer unter 75 Jahren: 868.018 Personen (Pflegequote: 2,3 Prozent)

Pflegebedürftige Frauen unter 75 Jahren: 847.671 Personen (Pflegequote: 2,3 Prozent)

Rund 1.592.378 Pflegebedürftige sind zwischen 75 und 85 Jahre alt - etwa 35,6 Prozent davon sind Männer und 64,4 Prozent Frauen. In der Altersstufe von 85 bis unter 90 Jahren zählt die GBE des Bundes 962.157 Pflegebedürftige (Männer: 29,9 Prozent; Frauen: 70,1 Prozent) und in der Stufe über 90 Jahre 690.922 Pflegebedürftige (Männer: 24,3 Prozent; Frauen: 75,7 Prozent).

Zuhause oder stationär: Wo werden Pflegebedürftige in Deutschland versorgt?

Insgesamt wird laut Destatis ein Großteil der Pflegebedürftigen zuhause versorgt - 4.167.685 Personen und etwa 84 Prozent. Etwa 61 Prozent (2.553.921 Personen) davon werden allein durch Angehörige gepflegt und etwa 25 Prozent (1.046.798 Personen) zusammen mit einem ambulanten Pflegedienst.

793.461 Pflegebedürftige (etwa 16 Prozent) sind nach der Pflegestatistik 2021 in vollstationären Einrichtungen untergebracht.

Ausblick bis 2070: Wie viele Pflegebedürftige gibt es in 50 Jahren?

Die bisherige Entwicklung hat gezeigt, dass die Zahlen der Pflegebedürftigen immer weiter ansteigen. Destatis hat die Zahlen für die nächsten Jahre bis 2070 anhand von verschiedenen Pflegevorausberechnungen berechnet. Demnach könnte es im Jahr 2070 entweder 6,9 Millionen (Variante 1) oder 7,7 Millionen (Variante 2) Pflegebedürftige geben.

In der ersten Berechnung hat Destatis eine moderate demografische Entwicklung und eine konstante Pflegequote zugrunde gelegt. Demnach würde die Zahl der Pflegebedürftigen allein durch die Alterung ansteigen. Für die zweite Berechnung wird angenommen, dass die Zahlen der Pflegebedürftigen noch bis 2027 vermehrt aufgrund des 2017 angepassten Pflegebedürftigkeitsbegriffs steigen.

Diese Zahlen ergeben sich für beide Varianten bis 2070: