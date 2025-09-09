Icon Menü
Pendler aufgepasst! So lange dauern die Bauarbeiten im Memminger Süden – Auffahrt zur A7 zeitweise gesperrt

Auffahrt zur A7 zeitweise gesperrt: So lange dauern die Bauarbeiten im Memminger Süden

Seit 1. September wird die Fahrbahndecke der Allgäuer Straße im Memminger Süden saniert. Auch die Auffahrt zur A7 ist davon betroffen. Das müssen Autofahrer wissen.
Von Felix Leufer
    Seit dem 1. September ist die Allgäuer Straße in Memmingen teilweise gesperrt.
    Seit dem 1. September ist die Allgäuer Straße in Memmingen teilweise gesperrt. Foto: Uwe Hirt

    Bagger, Bauzäune, Pylonen: Noch immer dauern die Bauarbeiten in der Allgäuer Straße im Süden Memmingens an. Seit dem 1. September werden zwischen der A7-Anschlussstelle Memmingen-Süd und der Einmündung Oberbrühlstraße die Fahrbahndecke sowie abschnittsweise die Asphaltbinderschicht erneuert.

    Allgäuer Straße: Bauarbeiten in Memmingen laufen nach Plan

    Die gute Nachricht für Pendler: Laut dem Staatlichen Bauamt Kempten laufen die Bauarbeiten nach Plan und sollen rechtzeitig fertiggestellt werden, sodass die Straße ab Freitag, 12. September, wieder vollständig befahren werden kann.

    Nach Aussage einer Sprecherin des Bauamts könnten sich die Arbeiten zwar theoretisch bei schlechten Wetterbedingungen um einen Tag verzögern, davon sei aber im Moment nicht auszugehen.

    Pendler aufgepasst: Autobahnauffahrt zur A7 zeitweise gesperrt

    Bis zur Wiedereröffnung am kommenden Freitag müssen Autofahrer also die Passage zwischen Einmündung Birkenweg und Einmündung Oberbrühlstraße über die Woringer Straße umfahren.

    Bis zum 12. September müssen Autofahrer die Allgäuer Traße teilweise umfahren.
    Bis zum 12. September müssen Autofahrer die Allgäuer Traße teilweise umfahren. Foto: Uwe Hirt

    Außerdem ist die Straße zwischen der A7 und der Einmündung Birkenweg von Dienstag, 9. September, bis Donnerstag, 11. September, jeweils von 20 Uhr bis 5.30 Uhr am nächsten Tag voll gesperrt. Auch die Anschlussstelle Memmingen-Süd an die A7 ist in diesen Nächten dicht. Tagsüber bleibt der Abschnitt geöffnet.

    Weitere Informationen über die Bauarbeiten finden Sie hier.

