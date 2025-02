Wie sich Wahlsieger Florian Dorn in Berlin für die Region Memmingen-Unterallgäu einsetzen will

Nach seinem fulminanten Wahlsieg am Sonntagabend hat sich Florian Dorn gleich am Montagnachmittag mit dem Zug auf den Weg nach Berlin gemacht. Denn dort stehen bereits am Dienstag die Wahl des Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion sowie die des CSU-Landesgruppenchefs an. Dem neuen Bundestagsabgeordneten des ebenso neuen Wahlkreises Memmingen-Unterallgäu bleibt nach einem intensiven Wahlkampf also kaum Zeit zum Verschnaufen. Doch das macht dem 38-Jährigen aus Bad Grönenbach nach eigenen Worten nichts aus. Schließlich überwiege die Freude über sein Ergebnis. Der verheiratete Vater von zwei Kindern erreichte auf Anhieb 43,8 Prozent der Erststimmen in seinem Wahlkreis. Das Zweitstimmenergebnis der CSU liegt bei 39,1 Prozent.

