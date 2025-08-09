Dieser Parkplatz wird richtig teuer: Autos von Reisenden am Flughafen Memmingen abgeschleppt

Die Grenzpolizei hat am Dienstag erneut mehrere Autos von „Dauerparkern“ im Gemeindegebiet von Memmingerberg abschleppen lassen. Wie die Polizei mitteilt, standen die Fahrzeuge über Tage in Zonen mit eingeschränktem Halteverbot.

Tagelanges Parken in Halteverbot – Grenzpolizei Memmingen lässt abschleppen

Dies sei zuvor bereits von der kommunalen Verkehrsüberwachung beanstandet worden. Neben dem Verwarnungsgeld für den begangenen Verkehrsverstoß müssen die Falschparker laut Polizeibericht zusätzlich für die Abschleppkosten aufkommen.

Reisende vom Flughafen Memmingen parken im Stadtgebiet

Dass die Polizei in Memmingerberg alle Hände mit Falschparkern zu tun hat, ist bekannt – weshalb die Beamten rigoros abschleppen lassen. Mittlerweile weitet sich das Problem auch auf den Memminger Osten aus. Vor allem im Osten der Stadt blockieren Passagiere des Flughafens Parkplätze in Wohngebieten – und sogar vor dem Friedhof.

Als Maßnahme gegen die Flughafenparker beschloss der Stadtrat kürzlich eine kombinierte Lösung aus einer großflächigen Halteverbotszone und kostenpflichtigen Anwohnerparkausweisen.

Um Geld zu sparen? Reisende parken nicht am Flughafen Memmingen

Und was empfiehlt der Flughafen Memmingen? Die Verantwortlichen raten insbesondere dazu, einen Stellplatz am Allgäu Airport vorab online zu buchen – und das Parken außerhalb des Flughafengeländes zu unterlassen. Der Flughafen Memmingen bietet derzeit rund 5200 eigens verwaltete Stellplätze auf insgesamt elf Parkplätzen an. Auch eine Anreise mit Bahn und Bus wird empfohlen

